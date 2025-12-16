Polpismeni spodrsljaji naših digitalnih življenj

Serija zvočnih pripovedi nas popelje skozi druščino raznolikih oseb iz vsakdanjika - od starih do mladih, od tehno-optimističnih do tehno-skeptičnih, mestnih in podeželskih, tistih, ki se v digitalni družbi dobro znajdejo in tistih, ki se še ne - ter na lahkoten način obravnava resno temo medijske pismenosti, ki se ji Računalniški muzej v Ljubljani posveča preko lastnih in gostujočih razstav ter različnih izobraževalnih programov.

Foto: Računalniški muzej

Inovativna serija radijskih zgodb, ki preko humornih, a poučnih kratkih skečev ozaveščajo o pomenu medijske in digitalne pismenosti, spodbuja kritično razmišljanje o sodobni digitalni družbi. Projekt naslavlja občutljivo, a ključno temo, ki lahko posameznike iz vseh družbenih skupin izpostavi manipulacijam, dezinformacijam in pastem sodobnega spletnega okolja, hkrati pa osvetljuje resnične življenjske situacije, v katerih se lahko znajde prav vsak izmed nas. Lanskih pet poskusnih radijskih iger je letos dopolnilo še dvajset novih epizod, ki skupaj ustvarjajo širok uvid v izzive sodobnega digitalnega vsakdana iz perspektive različnih demografik.

Muzej, ki sodeluje s skupnostjo

Projektu Projekt Pol-pismeni spodrsljaji naših digitalnih življenj, ki traja že več kot eno leto,sodelavci Računalniškega muzeja opozorila in napotke za bolj zavestno uporabo digitalnega sveta pretvarjajo v vsakdanje, a čustveno nabite pripovedi, s katerimi se je enostavno poistovetiti.

Foto: Računalniški muzej

Projekt sloni na izjemno premišljenem in obsežnem postopku, ki bistveno presega klasično muzejsko delo ohranjanja in predstavljanja kulturne in tehnične dediščine. Ekipa Računalniškega muzeja ni enostavno sedla za mizo in si izmislila scenarijev, temveč se je odločila za vključujoč, sodelovalni proces, v katerem je lahko k nastali vsebini prispeval prav vsak.

Čeprav so liki in situacije zaradi dramatičnega učinka močno karikirani, so zgodbe osnovane na dejanskih pripetljajih. Scenariji za zgodbe so nastajali skozi sodelovalne delavnice z mladimi in odraslimi iz različni lokalnih skupnosti, kar omogoča, da so zgodbe pristne in odražajo resnične »spodrsljaje« sodobnega slovenskega digitalnega življenja. Pri snemanju radijskih zgodb je sodelovalo 29 prostovoljcev, ki so osebam v pripovedih posodili resnične glasove, obarvane z regionalnimi melodijami, in nas tako popeljali od obale do Prekmurja.

Foto: Računalniški muzej

Cena naših digitalnih napak

Žrtve spletnih spodrsljajev ne prihajajo nujno iz skupin, ki tradicionalno veljajo za manj usposlobljene za uporabo sodobnih tehnologij. Ker v povprečju spletnim vsebinam namenjamo okrog sedem ur dnevno, je naša vsakodnevna izpostavljenost tveganju temu primerno visoka. Zato je spoznavanje različnih manipulativnih vzorcev ključna digitalna obramba za vsakogar, vključno s tistimi, ki se v digitalnem svetu počutijo povsem suvereno.

Naša digitalna in medijska naivnost pogosto izvira iz nepoznavanja temeljnih psiholoških mehanizmov, ki so vgrajeni v samo zasnovo digitalnih platform, širjenja informacij po spletu in aktivnega zavajanja. Ni naključje, da so družbena omrežja in mobilne igre tako zasvojljivi. Vsi poznamo prijeten občutek, ko nekdo všečka našo objavo, ali pa ko dosežemo nov nivo priznanja, oziroma značko, s katero se lahko pohvalimo pred ostalimi.

Pri tem ne gre več samo za tehnologijo, temveč za načrtovano vedenjsko oblikovanje, kjer vsaka podrobnost lahko deluje kot sprožilec. Na spletu smo hkrati uporabniki, ustvarjalci in tarče. Naši odzivi pa so zato pogosto neposredna posledica pomanjkljive digitalne in medijske pismenosti, občasne nepozornosti in zakoreninjenih navad, ki jih ustvarjamo v želji po enostavnosti uporabe spletnih orodij. Kdaj ste nazadnje resnično prebrali pogoje uporabe? Ali pogledali izven vašega odmevnega mehurčka v katerem vse informacije potrjujejo to, kar že veste?

Prevarantske sheme se močno opirajo na zavajajoče informacije, saj pogosto posnemajo vizualno podobo uglednih medijskih hiš in finančnih institucij. S tem pri žrtvah umetno ustvarjajo občutek verodostojnosti in avtoritete. Ker je naš racionalni filter oslabljen zaradi nenehne preplavljenosti z informacijami in močnimi čustvenimi odzivi, ki jih od nas terjajo senzacionalistični načini poročanja, smo manj sposobni hitrega kritičnega premisleka. Z ustvarjanjem občutka nuje, se naša ranljivost za manipulativne prevare bistveno poveča.

Po podatkih policije so investicijske goljufije v preteklem letu povzročile za več kot 19 milijonov evrov škode. Povprečna izguba na posameznega oškodovanca je presegla 27.000 evrov. Najvišji prijavljen poskus oškodovanja v zgodovini slovenskega kibernetskega prostora je znašal 369.500 evrov (kripto-investicijska prevara), ki pa je bil uspešno zaustavljen. Pri drugih vrstah goljufij so številke naslednje: povprečno oškodovanje pri nakupovanju na spletu: 1.300 evrov; povprečno oškodovanje pri prevari z vnaprejšnjim plačilom (npr. »nigerijska prevara«): 9.800 evrov; najvišji posamični znesek take prevare: 40.000 evrov.

V ozadju teh nevarnih spletnih pasti je pogosto industrija organiziranih klicnih centrov, v katerih je le malo prepuščeno naključju. Procesi potekajo po natančno določenih scenarijih, ustvarjenih z edinim ciljem, da s premišljenimi prijemi neposredno vplivajo na naše obnašanje in nas vodijo do finančne odločitve, s katero se bodo oni okoristili, mi pa jo bomo kasneje obžalovali.

Foto: Računalniški muzej

Vse zgodbe vodijo v nove pogovore

Zabavne pripovedi iz vsakdanjega življenja, ki so na voljo v radijski obliki, obravnavajo širok spekter spodrsljajev: od investicijskih goljufij in zablod o čudežnih izdelkih do komičnih nesporazumov med generacijami, ki imajo popolnoma nasprotne poglede na digitalni svet. Zgodbe se dotikajo tudi vprašanj duševnega zdravja, odvisnosti in vpliva dezinformacij na resnično življenje, ko spletna teorija zarote povzroči avtomobilsko nesrečo, izgubo službe ali uničenje družinskih odnosov.

»Pol-pismeni spodrsljaji naših digitalnih življenj so tu, da se ob njih spominjamo vsega, kar smo že doživeli, in da v pomenkovanju z okolico delimo izkušnje, ki so nas že zaznamovale. Le če se o svojih zgodbah pogovarjamo, en drugega ščitimo pred podobno klavrno usodo. To je ključ dviga iz digitalne in medijske pol-pismenosti,« je sporočilo, ki ga Računalniški muzej ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pošilja v javnost.

Računalniški muzej vas vabi, da kratke zvočne zgodbe poslušate s prijatelji, družino ali znanci in na ta način odprete prostor za pogovor o digitalnih pasteh in naši pripravljenost za soočanje z njimi. Vzpostavili so tudi anonimni spletni nabiralnik, kjer lahko posamezniki pustijo nekaj besed o svoji zgodbi, se izkašljajo in morda s tovrstnim svarilom prispevajo k novim opozorilnim, zabavnim in poučnim zgodbam v prohodnosti.

Na nas in naše refleksne odzive namreč prežijo ne samo škodljivi vedenjski vzorci, ki lahko vodijo v odvisnost in samouničevalne odločitve, temveč v vedno večjem številu tudi namerne prevare, skrite za najrazličnejšimi lažnimi predstavami.

Zavedati se moramo, da smo vsaj občasno prav vsi, tudi največji strokovnjaki, lahko malce digitalno in medijsko pol-pismeni.

Poslušajte vseh 25 radijskih zgodb in si preberite več o projektu Pol-pismeni spodrsljaji naših digitalnih življenj na: www.racunalniski-muzej.si/pol-pismeni

