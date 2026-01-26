O prepovedi družbenih omrežij do določene starosti po zgledu Avstralije, ki je decembra kot prva na svetu ta ukrep sprejela za mlajše od 16 let, razmišlja več držav. Danes razpravo o starostni meji pri 15 letih začenja francoski parlament, zgornji dom britanskega je pred dnevi podprl prepoved do 16 let. Razprava se krepi tudi na ravni EU.

Številna družbena omrežja že določajo 13 let kot minimalno starost za pridružitev platformi, poleg tega več držav do določene starosti, tudi višje od 13 let, zahteva privolitev staršev.

Tudi akt EU o digitalnih storitvah od družbenih medijev že zahteva ukrepe, kot so starševski nadzor in orodja za preverjanje starosti, preden se jim mladi lahko pridružijo. A uradniki EU in strokovnjaki priznavajo, da je uveljavljanje ukrepov za zaščito otrok na spletu težavno, nadzor in omejitve pa ne delujejo vedno.

Spodaj si oglejte pregled evropskih držav, ki so na čelu prizadevanj za ostrejše ukrepe.

Francija

Francoski poslanci bodo danes začeli obravnavo zakonodajnega predloga, ki predvideva prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let. V skladu s predlogom bi poleg tega prepoved uporabe prenosnih telefonov v osnovnih šolah razširili še na srednje.

Predlog sledi opozorilu vladne agencije za zdravstveno varnost (Anses) z začetka meseca, da vseprisotnost družbenih omrežij, kot so TikTok, Snapchat in Instagram, v življenju mladostnikov močno škoduje njihovemu duševnemu zdravju. Med tveganji med drugim našteva spletno nadlegovanje, nenehno primerjanje in izpostavljenost nasilnim vsebinam, pa tudi pritegnitev pozornosti v škodo spanja.

Novi ukrepi uživajo odločno podporo predsednika Emmanuela Macrona. "Možgani naših otrok in mladostnikov niso na prodaj za manipulacije niti ameriških platform niti kitajskih algoritmov," je dejal minuli konec tedna.

Predlogu se obeta zelena luč, nato naj bi ga sredi februarja obravnaval še senat. Vlada želi, da bi začel veljati z začetkom novega šolskega leta 1. septembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Shutterstock Velika Britanija

Zgornji dom britanskega parlamenta je v sredo podprl prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Predlog dopolnila, ki ga je pripravila trojica članov lordske zbornice, se zdaj seli v spodnji dom, kjer njegova usoda po poročanju BBC še ni znana – vlada mu v trenutni obliki nasprotuje, a obenem predlog uživa podporo določenega števila laburističnih poslancev.

Vlada na čelu s premierjem Keirom Starmerjem sicer tudi sama napoveduje ukrepe za zaščito otrok in mladih, a je do predloga v trenutni obliki zadržana, ker želi pred pripravo konkretnih ukrepov počakati na rezultate trimesečnih posvetov, ki jih pričakuje poleti. Ti vključujejo tudi temeljit pregled avstralskega modela.

Nekateri, vključno z določenimi organizacijami, ki se ukvarjajo z otroki, splošni prepovedi niso naklonjeni in med drugim opozarjajo, da bi ustvarila lažen občutek varnosti.

Danska Foto: Shutterstock

Danska vlada je novembra lani sporočila, da je med strankami zagotovila zadostno podporo uvedbi prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let.

Časovnica in vsebina konkretnega predloga še nista znani, naj pa bi staršem omogočal privolitev v uporabo družbenih medijev za njihove otroke od dopolnjenega 13. leta. Glede na nekatere izjave ministrov bi bil zakon lahko sprejet v drugi polovici letošnjega leta.

Španija

Španska vlada je sprejela predlog zakona, v skladu s katerim mlajši od 16 let ne bi mogli dostopati do družbenih medijev in nekaterih drugih platform brez izrecnega dovoljenja staršev. Predlog je še vedno v parlamentarni obravnavi.

Italija

V Italiji mlajši od 14 let za odprtje računa potrebujejo privoljenje staršev. V italijanskem senatu poleg tega trenutno poteka razprava o lani predstavljenem predlogu, ki bi to mejo postavil pri 15 letih.

Grčija

Grški premier Kiriakos Micotakis je septembra v Generalni skupščini ZN povedal, da država razmišlja o podobni prepovedi družbenih medijev kot Avstralija.

Foto: Shutterstock

Evropska unija

Pobude za ostrejši nadzor in omejitve se pojavljajo tudi na ravni EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je septembra lani dejala, da mora EU razmisliti o uvedbi starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij. Napovedala je oblikovanje panela strokovnjakov, ki bi pripravili priporočila glede nadaljnjega ukrepanja.

Foto: Shutterstock Evropski parlament je šel novembra že korak dlje ter v nezavezujoči resoluciji pozval k starostni meji 16 let za samostojno uporabo družbenih omrežij, platform za izmenjavo videoposnetkov in orodij umetne inteligence. Stari od 13 do 16 let bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.

Julija lani je Evropska komisija predstavila prototip aplikacije za preverjanje starosti, katere namen je otrokom preprečiti dostop do škodljivih vsebin na spletu. Trenutno jo testirajo Francija, Italija, Španija, Grčija in Danska.

Slovenija

Slovenija je ob decembrski uvedbi prepovedi sporočila, da podpira pobude za uvedbo starostnih omejitev na ravni EU in obvezno preverjanje starosti uporabnikov spletnih platform, kot so družbena omrežja in ponudniki iger na srečo. Kot najprimernejšo starost za samostojno uporabo družbenih omrežij na ministrstvu za digitalno preobrazbo vidijo 16 let.