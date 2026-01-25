Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice danes znova pozval, naj okrepijo ukrajinsko zračno obrambo v času, ko Rusija izvaja obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Rusija in Ukrajina sta medtem ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Po srečanju v Združenih arabskih emiratih, kjer so potekali pogovori med predstavniki ZDA, Rusije in Ukrajine o pogojih za konec vojne v Ukrajini, se je v nedeljo oglasil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in ostro napadel EU in vodjo evropske diplomacije Kajo Kallas.

Poudarki dneva:



16.15 Peskov: EU in ta ženska sta nesposobni. Z njo se nikoli več ne bomo pogovarjali.

14.30 Zelenski po novih ruskih napadih pozval k okrepitvi ukrajinske zračne obrambe

16.15 Peskov: EU in ta ženska sta nesposobni. Z njo se nikoli več ne bomo pogovarjali.

Iz Moskve so v nedeljo sporočili, da izključujejo pogovore z vodjo evropske diplomacije Kajo Kallas o koncu vojne v Ukrajini, saj so tako njo kot vodstvo Evropske unije ocenili kot "nesposobno".

Vodstvu EU primanjkuje vizionarjev, ki bi lahko načrtovali in predvideli posledice v prihodnosti, je za rusko državno televizijo povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "To so nekateri neizobraženi, nesposobni uradniki, ki ne gledajo v prihodnost in niso sposobni razumeti današnjega koordinatnega sistema," je dejal Peskov.

Dodal je, da zaradi tega trpi celoten sistem mednarodnih odnosov. Opozoril je, da je Evropska unija iz domnevne odvisnosti od ruske nafte in plina prešla na odvisnost od Združenih držav Amerike. Peskov je bil še posebej kritičen do Kallas.

"Z njo se ne bomo nikoli o ničemer pogovarjali, niti Američani," je dejal in dodal, da bo Moskva počakala, da zapusti svojo funkcijo.

14.30 Zelenski po novih ruskih napadih pozval k okrepitvi ukrajinske zračne obrambe

"Samo ta teden so Rusi izstrelili več kot 1.700 dronov, več kot 1.380 vodenih bomb in 69 raket. (...) Zato vsak dan potrebujemo rakete za protiletalsko obrambo in nadaljujemo sodelovanje z ZDA in Evropo, da bi zagotovili močnejšo zaščito našega zračnega prostora," je na družbenem omrežju X zapisal Zelenski.

Podobno kot v preteklih zimah med vojno je Rusija tudi letos okrepila napade na energetske objekte, zaradi česar so mnogi v Ukrajini ostali brez elektrike, ogrevanja ali vode. Ruski napadi so še posebej prizadeli Kijev, kjer je po navedbah župana Vitalija Klička 1.676 stanovanjskih stavb trenutno brez ogrevanja.