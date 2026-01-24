Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V., STA

24. 1. 2026
7.56

43 minut

Nov dan pogovorov med Ukrajino, Rusijo in ZDA

N. V., STA

Abu Dabi, pogovori | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Abu Dabiju se bodo danes nadaljevali pogovori Ukrajine, Rusije in ZDA, na katerih je v ospredju vprašanje Donbasa. Medtem je Rusija ponoči nadaljevala napade na ukrajinska mesta.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski je v petek zvečer sporočil, da je prezgodaj vleči zaključke iz prvega dneva pogajanj. "Videli bomo, kako se bodo nadaljevala in kakšni bodo rezultati," je dejal v video sporočilu pred današnjim nadaljevanjem pogovorov. Gre sicer za prvo tako tristransko srečanje v živo po začetku ruske invazije na Ukrajino.

Rusija hoče Donbas

Rusija, ki trenutno zaseda okoli 20 odstotkov Ukrajine, si prizadeva, da bi dobila popoln nadzor nad Donbasom. Iz Kremlja so po četrtkovih pogovorih predsednika Vladimirja Putina z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika ZDA Jaredom Kushnerjem v petek sporočili, da trajen mir v Ukrajini ni mogoč, dokler ne bodo rešena ozemeljska vprašanja oz. dokler se ukrajinske sile ne umaknejo iz Donbasa na vzhodu države.

Kijev je medtem opozoril, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji lahko samo še povečala apetite Moskve.

Medtem je Rusija tudi ponoči nadaljevala napade na Ukrajino. Tarči napadov sta bila prestolnica Kijev in mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine, ki se sklicuje na ukrajinske vire, je v njih umrl najmanj en človek, 23 je bilo ranjenih.

