Nepričakovan udarec za Trumpa: to je zanj nočna mora

Vetrne turbine in sončni kolektorji so v državah EU prvič proizvedli več elektrike kot fosilna goriva, trdi študija londonskega možganskega trusta Ember.

"Nočna mora za Trumpa." Tako je svoj članek o podatku, da sta vetrna in sončna energija lani v EU prvič proizvedli več elektrike kot fosilna goriva, naslovil švicarski medij Watson.

Trump proti vetrni in sončni energiji

Za predsednika ZDA Donalda Trumpa je namreč znano, da je vsaj javno velik in glasen zagovornik fosilne energije, medtem ko mu t. i. zelena energija zelo ni všeč. Po vetrni in sončni energiji je ostro udrihal tudi v svojem govoru na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu, ko ju je označil kar za prevaro stoletja.

V Evropi je t. i. zeleni prehod, če držijo podatki možganskega trusta Ember, lani dosegel velik uspeh. Tako naj bi lani nekaj več kot 30 odstotkov električne energije v EU prihajalo iz sončne in vetrne energije.

Skoraj polovica energije v EU je prišla iz obnovljivih virov

Iz fosilnih goriv jo je prišlo 29 odstotkov. Na splošno so obnovljivi viri energije – vključno z vodno energijo in energijo iz biomase – predstavljali skoraj polovico proizvodnje električne energije, in sicer 47,7 odstotka. Po poročilu je bilo 23,4 odstotka elektrike proizvedene z uporabo jedrske energije.

Podatki možganskega trusta Ember:

2025 was another RECORD-breaking year for the EU energy transition.



🇪🇺 Wind and solar overtook fossil fuels in the EU electricity mix

🇪🇺 Wind and solar surpassed fossils in 14 of 27 EU countries’ electricity mix

🇪🇺 Solar grew by a record 20% last yearhttps://t.co/Xc3t0VEw14 pic.twitter.com/NgVMjokJVD — Ember (@ember_energy) January 23, 2026

Ember nadalje navaja, da je proizvodnja električne energije iz premoga leta 2025 dosegla zgodovinsko najnižjo vrednost: le 9,2 odstotka.

Nevarnost izsiljevanja z energijo

EU ostaja močno odvisna od plina: v primerjavi z letom 2024 je elektrika, proizvedena iz plina, lani predstavljala 16,7 odstotka električne energije, kar je približno osem odstotkov več.

Avtorji študije pišejo, da so tveganja izsiljevanja z energenti, ki bi ga izvajali izvozniki fosilnih goriv v letu 2025, ostala visoka. "Naložbe v domače obnovljive vire energije so ključna strategija za zmanjšanje tega tveganja, saj geopolitični razvoj še naprej povzroča nestabilnost," trdi Ember.

Evropska neodvisnost od ruskega plina

Konec lanskega leta si je EU zadala cilj, da bo najpozneje do konca leta 2027 postala popolnoma neodvisna od ruskega zemeljskega plina. V skladu s tem naj bi bil uvoz ruskega plina po plinovodih na podlagi dolgoročnih pogodb popolnoma ustavljen najkasneje do 1. novembra 2027.

Podatki o uporabi vetrnih turbin:

And contrary to Trump's ludicrous babbling, wind turbines are a major part of the energy mix in a large number of very Red states in the US itself. https://t.co/CuxeSC7Fwj — Adam Tooze (@adam_tooze) January 21, 2026

Prepoved uvoza je namenjena dopolnitvi obstoječih sankcij z omejitvami uvoza in zagotavljanju, da bodo države članice EU dolgoročno postale neodvisne od uvoza energije iz Rusije in s tem manj ranljive za izsiljevanje.

Nevarnost energetske odvisnosti od ZDA

Po poročanjih medija Watson Ember opozarja tudi na evropsko odvisnost od ZDA: "Močna odvisnost od enega samega dobavitelja ogroža varnost EU ter slabi njen pogajalski položaj v geopolitičnih sporih in trgovinskih konfliktih."

Širitev baterijskega shranjevanja, krepitev elektroenergetskih omrežij in razširitev upravljanja povpraševanja bi lahko omogočili večji delež sončne in vetrne energije v energetski mešanici. To ne le poveča zanesljivost oskrbe, ampak je ključnega pomena tudi za stabilne in zanesljive cene energije, še trdi študija možganskega trusta Ember.