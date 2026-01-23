Money Motion 2026: vodilna regijska konferenca fintecha z močnim slovenskim pečatom

Konferenca Money Motion že tretje leto zapored beleži 25-odstotno letno rast števila obiskovalcev. Že prvo leto je povezala več kot tisoč mednarodnih strokovnjakov s področja financ in tehnologije, leto kasneje že dvakrat toliko. Danes je Money Motion uveljavljena blagovna znamka. Prihajajoča konferenca 11. in 12. marca 2026 na Zagrebškem velesejmu prinaša najmočnejšo zasedbo mednarodno uveljavljenih govorcev doslej ter številne programske in vsebinske novosti.

Slovenija kot pomemben dejavnik razvoja regionalne scene fintech

Money Motion, ki je uradno postal največji dogodek fintecha v srednji in vzhodni Evropi, prinaša tudi pomembne strateške novosti za slovenski trg. Predstavljen je bil novi format lokaliziranih dogodkov po Evropi z imenom Money Talks.

Prav Slovenija bo gostila prvo ekskluzivno izdajo Money Talksa, ki bo junija letos na Bledu. Enodnevni dogodek bo združil 150 ključnih strokovnjakov fintecha – predstavnikov bank, regulatorjev, investitorjev in tehnoloških inovatorjev. Program bo obsegal dve osrednji predavanji, več panelnih razprav in številne priložnosti za mreženje.

Po Sloveniji se bo Money Talks nadaljeval tudi v drugih pomembnih evropskih središčih fintecha, med drugim v Milanu, na Dunaju, v Sarajevu, Beogradu in Bukarešti.

Odločitev, da se prvo izdajo Money Talksa izvede prav na Bledu, je logično nadaljevanje sodelovanja, ki se je začelo lani, ko je bila Slovenija partnerska država konference Money Motion ob podpori Slovensko-hrvaške gospodarske zbornice in Veleposlaništva Republike Slovenije.

Tekmovanje zagonskih podjetij z nagradnim skladom 50 tisoč evrov

Money Motion je tudi prizorišče tekmovanja MoMo Startup Pitch, ki že tretje leto zapored zagonskim podjetjem fintecha odpira konkretne priložnosti za rast. Prijave prihajajo iz več kot 20 držav in s treh celin, izbranih pa je le približno 30 ekip, ki svoje rešitve predstavijo strokovni komisiji.

Vsi dozdajšnji zmagovalci – ne glede na končno uvrstitev – so danes resni tržni igralci. Med njimi je tudi slovensko podjetje DDD Invoices, ki je leta 2024 osvojilo tretje mesto na tekmovanju Money Motion Startup Pitch.

Na prihajajoči konferenci se bodo finalisti potegovali za nagradni sklad v vrednosti več kot 60 tisoč evrov, svoje rešitve pa bodo predstavili prvi dan konference na Startup odru.

Money Motion 2026 z več kot tri tisoč udeleženci z vsega sveta

Money Motion 2026 ob podpori vodilnih evropskih blagovnih znamk fintecha – med njimi Mastercard, NLB, OTP banka, Croatia osiguranje in LAQO, Monri, ASEE, Nexi, Hrvatska poštanska banka, Electrocoin, Erste, Intercapital, WebID – 11. in 12. marca prihaja na petih tematskih odrih na dveh razstavnih prostorih Zagrebškega velesejma. Organizatorji tokrat pričakujejo več kot tri tisoč obiskovalcev, ki bodo lahko prisluhnili več kot 120 govorcem, večinoma pionirjem globalne scene fintecha.

Več kot 900 organizacij in 250 govorcev v treh letih

Money Motion se je v treh letih uveljavila kot največja finančno-tehnološka konferenca v tem delu Evrope, saj je doslej povezala več kot 900 organizacij in 250 govorcev.

Med lanskimi govorci so bili tudi vidni slovenski predstavniki industrije fintecha:

Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladi,

Nina Dremelj, predsednica Business Angels of Slovenia in direktorica sklada Vesna Venture Capital, prvega slovensko-hrvaškega sklada deep-tech, ter

Antonio Argir, član uprave NLB, ki se na oder Money Motiona vrača tudi letos.

Foto: FINTECH d.o.o. Program tudi letos združuje globalna imena – od severozahodne Evrope do jugovzhodne Azije. Med potrjenimi govorci so David Birch, eden najvplivnejših evropskih mislecev o prihodnosti digitalnih valut, Dean Krstevski, strokovnjak, ki je sodeloval pri rasti dveh azijskih samorogov FinTech (Lazada in Ascend), ter Panagiotis Kriarias, eden vodilnih evropskih strokovnjakov za digitalna plačila in digitalno preobrazbo industrije.

Izjemna priložnost za mreženje

Preteklo konferenco je zaznamovala tudi mobilna aplikacija za mreženje, prek katere je bilo dogovorjenih kar 700 sestankov med 2.500 udeleženci. Organizatorji podrobnosti za letos še ne razkrivajo, poudarjajo pa, da bo uporabniška izkušnja aplikacije eden ključnih nadgradenj letošnje konference.

Povežite se s skoraj tri tisoč strokovnjaki fintecha Vzdušje z zadnje izdaje konference si lahko ogledate v uradnem videu. Več informacij o Money Motion 2026 ter Super Early Bird vstopnice po ceni 229 evrov so na voljo na uradni spletni strani konference https://www.money-motion.eu/tickets/.

Naročnik oglasnega sporočila je FINTECH, D. O. O.