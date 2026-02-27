Premierja Roberta Goloba bo danes na delovnem obisku v Parizu, že tretjem v mandatu, gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Tako kot ob obisku tega v Sloveniji oktobra lani bo tudi tokrat v ospredju sodelovanje med državama, zlasti gospodarsko, in usklajevanje pred spomladanskim zasedanjem Evropskega sveta.

Premier Golob se je na delovnem obisku pri francoskem predsedniku mudil že poleti leta 2022 in nato še konec leta 2023.

Macrona je nato v Sloveniji na prvem obisku gostil oktobra lani, ko je bil med drugim v ospredju podpis izjave o nameri za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju jedrske energije. Tako francoski kot ameriški dobavitelj sicer ostajata v igri za dobavo reaktorske tehnologije za morebitni drugi blok jedrske elektrarne v Krškem.

Voditelja sta na lanskem srečanju poudarjala tudi pomen proizvodnje električnega twinga v novomeškem Revozu.

Tako jedrska energija kot zelene rešitve se skupaj z vesoljskimi tehnologijami in umetno inteligenco uvrščajo med naložbe z visoko dodano vrednostjo, pri katerih si Slovenija po navedbah kabineta predsednika vlade prizadeva za tesnejše sodelovanje s Francijo.

Golob in Macron se bosta obenem usklajevala glede tem, ki bodo v ospredju spomladanskega zasedanja Evropskega sveta, v katerem voditelja po zagotovilih kabineta veže odlično sodelovanje. Med glavnimi temami naštevajo poglabljanje notranjega trga EU, krepitev konkurenčnosti in strateške avtonomije Evropske unije. Na pomen teh sta oba opozorila že med lanskim srečanjem.