TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
P. P., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
17.18

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Sreda, 25. 2. 2026, 17.18

1 ura, 4 minute

Svoboda in Golob na Instagramu znova tarča lažnih profilov

Avtorji:
P. P., STA

Gibanje Svoboda | V kratkem času je stranka ponovno prejela več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev s profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe. | Foto STA

V kratkem času je stranka ponovno prejela več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev s profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe.

Foto: STA

Profila Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba na Instagramu sta bila po navedbah stranke ponoči ponovno tarča vdora lažnih profilov, zato so ju znova zaklenili. "Takšni umetni mehanizmi skušajo omejiti legitimno politično komunikacijo in predstavljajo pritisk na svobodo izražanja in demokratični proces kot tak," so ob tem zapisali.

Profil Svobode je bil napaden v torek ob 22. uri, danes ob 6. uri pa profil Goloba, so navedli. V kratkem času je stranka ponovno prejela več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev s profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe. "Zaradi tega smo bili ponovno prisiljeni naša profila začasno zakleniti, da smo s tem prekinili tok novih sledilcev," so zapisali v Svobodi, kjer so profil stranke medtem ponovno odprli.

Dogodek so ponovno prijavili pristojnim institucijam, s katerimi konstruktivno sodelujejo, predali so jim tudi podatke podjetja Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram. Ob tem so izpostavili, da množično dodajanje lažnih sledilcev iz tujine Instagram klasificira kot neavtentično koordinirano delovanje, podjetje Meta pa umetno povečevanje sledilcev strogo kaznuje.

Evropa bo po njihovih besedah v naslednjih dveh mesecih pred pomembno preizkušnjo, saj bodo volitve potekale pri nas in na Madžarskem. "V Sloveniji ne bomo dopustili, da kdorkoli in iz kakršnegakoli razloga ali interesa vpliva na potek volilne kampanje ali samih volitev," so zapisali.

Profila sta bila tarči kibernetskega napada iz tujine že v soboto. Stranki je množičen vdor lažnih profilov uspelo preprečiti, incident pa so prav tako prijavili Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta.

