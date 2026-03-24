Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
24. 3. 2026,
6.12

Volitve 2026 Državni zbor koalicija vlada Resnica Levica SD Demokrati NSi SDS Gibanje Svoboda

Po volitvah stranke v analize rezultatov in pogovore o sodelovanju

Sds Janez Janša | V SDS naj bi sklepe predstavili na novinarski konferenci. | Foto Ana Kovač

V SDS naj bi sklepe predstavili na novinarski konferenci.

Foto: Ana Kovač

Po nedeljskih parlamentarnih volitvah, na katerih se je v DZ uvrstilo sedem strank, je pozornost usmerjena predvsem v relativno zmagovalko volitev, Gibanje Svoboda, ter drugouvrščeno SDS. Prva je že povabila na pogovore o možnem koalicijskem sodelovanju, druga pa je v ponedeljek analizirala izid in naj bi danes razkrila svoje nadaljnje korake.

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je v ponedeljek začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so za STA sporočili iz njegovega kabineta. Podrobnosti sicer niso predstavili, po informacijah STA pa je Svoboda v drugi polovici tedna povabila na sestanek "vse demokratične stranke". V teh dneh je torej pričakovati prvi odziv strank in s tem že prve namige, kdo se je pripravljen pogovarjati o morebitnem sodelovanju in kdo ne.

Pričakovati je, da se bosta sestanka udeležili sedanji koalicijski partnerici SD ter Levica in Vesna. SDS naj vabila po informacijah STA ne bi dobila, v stranki Resni.ca bodo o udeležbi še razmislili, Demokrati Anžeta Logarja so že pred vabilom na načelni ravni dejali, da se bodo morebitnim vabilom na pogovore odzvali, v NSi pa so v ponedeljek le na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.

To bi lahko oblikoval prvak SDS Janez Janša, ki je pred volitvami sicer napovedoval, da šibke vlade ne želi več voditi. Izvršilni odbor SDS je volilni izid in nadaljnje korake analiziral v ponedeljek popoldne. Sklepe naj bi predstavili na današnji novinarski konferenci, pričakovati pa je tudi, da bodo sporočili, ali bodo morebiti zahtevali ponovno štetje glasovnic na posameznih voliščih ali kako drugače ugovarjali rezultatom.

Ugovor se glede na zakonska določila lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja. Analize volilnega rezultata bodo v teh dneh opravile tudi druge stranke.

Volitve 2026 Državni zbor koalicija vlada Resnica Levica SD Demokrati NSi SDS Gibanje Svoboda
