Ponedeljek, 23. 3. 2026, 18.51
Premier Golob začel pogovore o oblikovanju razvojne koalicije
Premier in predsednik Svobode Robert Golob je skladno z nedeljskimi napovedmi danes začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so za STA sporočili iz njegovega kabineta. Obenem so sporočili, da bo, kot napovedano v zadnjem tednu kampanje, še v tem tednu sklican Svet za nacionalno varnost (SNAV).
Predsednik Svobode, ki je na nedeljskih parlamentarnih volitvah po delnih neuradnih izidih pred SDS tesno slavila z 28,63 odstotka glasovi in 29 poslanskimi mandati, je že v noči na ponedeljek napovedal pogovore s strankami, ki jim je uspel preboj v DZ.
Golob: Želim združiti vse demokratične sile
Kot je dejal, želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti "vse demokratične sile v DZ". V naslednjih dnevih bodo tako po Golobovih besedah z njimi v stiku, da poiščejo razvojno koalicijo. Podrobnosti o začetih pogovorih v Golobovem kabinetu danes niso predstavili.
So pa že v nedeljo v Gibanju Svoboda dali vedeti, da sodelovanja s SDS ne predvidevajo, medtem ko bodo drugim strankam vsaj ponudili roko sodelovanja oz. poskušali tudi pri njih iskati glasove, ki bi jim v pričakovanih zahtevnih pogajanjih omogočili oblikovanje nove vladne koalicije.
Afera Black Cube
Kampanjo pred tokratnimi volitvami so v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. Golob je tako v zadnjem tednu pred volitvami napovedal, da bodo po volitvah sklicali tudi SNAV. V kabinetu predsednika vlade so danes za STA navedli, da bo premier, "kot je napovedal v soočenjih, SNAV sklical v tem tednu".