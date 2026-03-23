Premier in predsednik Svobode Robert Golob je skladno z nedeljskimi napovedmi danes začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so za STA sporočili iz njegovega kabineta. Obenem so sporočili, da bo, kot napovedano v zadnjem tednu kampanje, še v tem tednu sklican Svet za nacionalno varnost (SNAV).

Predsednik Svobode, ki je na nedeljskih parlamentarnih volitvah po delnih neuradnih izidih pred SDS tesno slavila z 28,63 odstotka glasovi in 29 poslanskimi mandati, je že v noči na ponedeljek napovedal pogovore s strankami, ki jim je uspel preboj v DZ.

Golob: Želim združiti vse demokratične sile

Kot je dejal, želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti "vse demokratične sile v DZ". V naslednjih dnevih bodo tako po Golobovih besedah z njimi v stiku, da poiščejo razvojno koalicijo. Podrobnosti o začetih pogovorih v Golobovem kabinetu danes niso predstavili.

So pa že v nedeljo v Gibanju Svoboda dali vedeti, da sodelovanja s SDS ne predvidevajo, medtem ko bodo drugim strankam vsaj ponudili roko sodelovanja oz. poskušali tudi pri njih iskati glasove, ki bi jim v pričakovanih zahtevnih pogajanjih omogočili oblikovanje nove vladne koalicije.

Na nedeljskih volitvah, ki so bile desete v samostojni Sloveniji, se je v DZ uvrstilo sedem list. Po delnih neuradnih izidih po 99,98 odstotka preštetih glasov je slavila Svoboda z 28,63 odstotka glasovi in 29 poslanskimi mandati pred SDS, ki je dobila 27,95 odstotka glasov in 28 mandatov. V DZ so se uvrstili še skupna lista NSi, SLS in Fokus z devetimi, SD in Demokrati s šestimi mandati, lista Levica in Vesna ter Resni.ca pa bi dobili po pet mandatov.

Afera Black Cube

Kampanjo pred tokratnimi volitvami so v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. Golob je tako v zadnjem tednu pred volitvami napovedal, da bodo po volitvah sklicali tudi SNAV. V kabinetu predsednika vlade so danes za STA navedli, da bo premier, "kot je napovedal v soočenjih, SNAV sklical v tem tednu".