Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Premier Golob začel pogovore o oblikovanju razvojne koalicije

Robert Golob | Kot je dejal Robert Golob, želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti vse demokratične sile v državnem zboru. | Foto Bojan Puhek

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je skladno z nedeljskimi napovedmi danes začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so za STA sporočili iz njegovega kabineta. Obenem so sporočili, da bo, kot napovedano v zadnjem tednu kampanje, še v tem tednu sklican Svet za nacionalno varnost (SNAV).

Predsednik Svobode, ki je na nedeljskih parlamentarnih volitvah po delnih neuradnih izidih pred SDS tesno slavila z 28,63 odstotka glasovi in 29 poslanskimi mandati, je že v noči na ponedeljek napovedal pogovore s strankami, ki jim je uspel preboj v DZ.

Golob: Želim združiti vse demokratične sile

Kot je dejal, želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti "vse demokratične sile v DZ". V naslednjih dnevih bodo tako po Golobovih besedah z njimi v stiku, da poiščejo razvojno koalicijo. Podrobnosti o začetih pogovorih v Golobovem kabinetu danes niso predstavili.

Volilni štab stranke Svoboda.
Novice Nasmejani Robert Golob: To je bilo res napeto

So pa že v nedeljo v Gibanju Svoboda dali vedeti, da sodelovanja s SDS ne predvidevajo, medtem ko bodo drugim strankam vsaj ponudili roko sodelovanja oz. poskušali tudi pri njih iskati glasove, ki bi jim v pričakovanih zahtevnih pogajanjih omogočili oblikovanje nove vladne koalicije.

Na nedeljskih volitvah, ki so bile desete v samostojni Sloveniji, se je v DZ uvrstilo sedem list. Po delnih neuradnih izidih po 99,98 odstotka preštetih glasov je slavila Svoboda z 28,63 odstotka glasovi in 29 poslanskimi mandati pred SDS, ki je dobila 27,95 odstotka glasov in 28 mandatov. V DZ so se uvrstili še skupna lista NSi, SLS in Fokus z devetimi, SD in Demokrati s šestimi mandati, lista Levica in Vesna ter Resni.ca pa bi dobili po pet mandatov.

Afera Black Cube

Kampanjo pred tokratnimi volitvami so v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. Golob je tako v zadnjem tednu pred volitvami napovedal, da bodo po volitvah sklicali tudi SNAV. V kabinetu predsednika vlade so danes za STA navedli, da bo premier, "kot je napovedal v soočenjih, SNAV sklical v tem tednu".

Svoboda Golob
Novice Robert Golob po volitvah jasen: brez Janše, o koaliciji pa želi govoriti z vsemi drugimi
Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina
Novice Nataša Pirc Musar čestitala Golobu in pozvala k pogajalski mizi
Marjan Šarec
Novice Šarec po volilni noči: Tokrat smo napad odbili – naslednjič ga morda ne bomo
Svoboda Golob
Novice Kako volitve v Sloveniji odmevajo v tujini
Robert Golob, Janez Janša
Novice Robert Golob prvi, Janez Janša peti
Volitve 2026
Novice Kako smo glasovali Slovenci? Zahod podprl Goloba, vzhod Janšo.
Robert Golob Janez Janša
Novice Med polarizacijo, aferami in iskanjem jezička na tehtnici
Svoboda Golob
Novice "Pred Golobom so zelo zahtevni tedni"
glasovnica
Novice To so (neuradni) rezultati volitev
Janez Janša Janez Janša Gibanje Svoboda Robert Golob Robert Golob Volitve 2026 Volitve 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.