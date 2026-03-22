Robert Golob po volitvah jasen: brez Janše, o koaliciji pa želi govoriti z vsemi drugimi

"Prva stvar, ki mi pade na pamet, je, da se zahvalim vsem za zaupanje, za vašo podporo, za to, kar smo v tem mandatu naredili skupaj," je po volilnem večeru dejal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Ob napovedi pogovorov za oblikovanje nove večine je bil jasen tudi glede meja sodelovanja, pri katerem je izključil le Janeza Janšo. "Z vsemi demokratičnimi strankami, brez stranke SDS. To smo napovedali že od prvega dne in od tega ne nameravamo odstopati," je razložil in tudi razložil, zakaj je tako.

Po relativni zmagi na volitvah se je prvak stranke Gibanje Svoboda Robert Golob najprej zahvalil volivcem in podpornikom. "Prva stvar, ki mi pade na pamet, je, da se zahvalim vsem za zaupanje, za vašo podporo, za to, kar smo v tem mandatu naredili skupaj. Brez vas ne morem prav dosti sam. Hvala vsem vam, ki ste se udeležili volitev v takšnem številu. Zaupali ste glas koaliciji, Svobodi in omogočili, da smo relativni zmagovalec volitev (stranka je prejela 28,59 odstotka glasov, op. a.). To se komu ne zdi posebno, ker nas čaka ogromno dela. Ni naključje, da se v Sloveniji mandati ne ponavljajo prav pogosto. Slovenci smo zelo svobodomiseln narod. Pod svobodnim soncem je ena od naših klasik."

V nadaljevanju je poudaril, da ga po volilnem večeru čaka predvsem zahtevno obdobje političnih pogovorov in oblikovanja širše podpore za prihodnji mandat. "Slovenci želimo ohraniti svojo suverenost tudi na individualni ravni. Zato smo marsikdaj sicer zadovoljni z življenjem, ne pa s politiko ali vlado. Tudi sam sem bil in sem še vedno natanko tak. Kljub temu nam je uspelo na videz nemogoče. Da smo v kampanjo vstopili kot vodilna stranka in tudi po kampanji ostali vodilna. Zato sem vam hvaležen, a se zavedam, da nas v prihodnjih štirih letih čaka ogromno dela. Ker smo pripravili program AS, program Ambiciozne Slovenije, k uresničevanju katerega želimo vključiti vse demokratične sile v državnem zboru. V naslednjih dneh verjamem, da se bomo sestali z vsemi strankami, da naredimo koalicijo za naprej."

O Stevanoviću in ministrstvih ne želi govoriti pred kamerami

Na vprašanje v pogovoru za Pop TV o razvojni koaliciji in tem, s kom vse se bo pogovarjal, je Golob ponovil, da želi odpreti pogovore široko. "Začeli bomo pogovore z vsemi. Nekatere poznamo že bolje, ker smo štiri leta trdo delali. Nekateri so novi. Verjamem, da se bomo v prihodnjih dnevih in tednih bolje spoznali, ugotovili, kakšna so pričakovanja, in začrtali skupno delo. Ne izključujem nikogar, ne delam razlik. Časi so takšni, predvsem v svetu, da bomo iskali čim širši konsenz za izvedbo ukrepov."

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je po volitvah poudaril, da želi širok politični dogovor za prihodnji mandat. Foto: Bojan Puhek

Ko so ga vprašali, koga bo poklical najprej, Anžeta Logarja (Demokrati) ali Zorana Stevanovića (Resni.ca), je odgovoril, da bo vabilo enako za vse. "Ko rečem, da bomo povabili vse, bomo povabili prav vse. Vabilo bo šlo na vse stranke z enakim namenom in ciljem. Mogoče bomo najprej usklajevali poglede kot pa delitev resorjev. Slovenija si zasluži takšno široko koalicijo, zaupanje med akterji. To zahteva več časa. Vzeli si ga bomo in v to iskreno vstopili."

Ko je dobil bolj neposredno vprašanje o Stevanoviću in njegovih željah o morebitnih treh ministrstvih, je odgovoril: "Oba veva, da se pogajanj ne vodi pred kamerami. Tudi jaz jih ne bom. Se pa veselim, da se bomo vsi, ki imamo radi Slovenijo, usedli in pogovorili. Verjamem, da se bomo znali dogovoriti o ciljih, šele potem o kadrovskih izzivih."

Na dodatno vprašanje, kaj odgovarja Stevanoviću, je dejal: "Da se veselim najinega skupnega pogovora, kjer se bomo pogovorili o njegovih pričakovanjih in videli, kaj se da dogovoriti. Z nobeno posamično stranko ne moremo vstopiti v koalicijo. Najmanj štiri bomo, morda celo več. Želim, da naredimo veliko koalicijo, ki bo vključevala vse demokratične stranke. In takrat bom najbolj zadovoljen."

SDS izključuje, govori pa o širšem sodelovanju v parlamentu

Glede SDS in sodelovanja z Janezom Janšo pa je bil povsem jasen. "Z vsemi demokratičnimi strankami, brez stranke SDS. To smo napovedali že od prvega dne in od tega ne nameravamo odstopati."

Janez Janša ostaja zunaj koalicijskih pogovorov, je po volitvah sporočil Robert Golob. Foto: Ana Kovač

A ko je dobil še dodatno vprašanje, ali torej Janša ne pride v poštev, je odgovoril nekoliko širše in opozoril na razmere doma in v svetu: "Vam povem, zakaj? Morda bo kdo to jemal kot neresno. Če pogledate vse skupaj, lahko pridemo do ustavne večine. Pa ne, da jo zasledujemo za vsako ceno. Pri nekaterih ciljih bi lahko poskusili. Zato bi potrebovali več zaupanja med vsemi strankami, kot ga je bilo morda v prejšnjem mandatu. Razmere v svetu so take, da potrebujemo sodelovanje. Zdaj se bo pokazalo, kdo je govoril zares in kdo je za sodelovanje."

"Poraženci bi vedno radi ponovili tekmo"

Golob se je odzval tudi na izjavo prvaka SDS, da bi šli lahko še enkrat na volitve, ker so razmerja zelo izenačena. "Kaj naj mu ostane drugega? Poraženci bi vedno radi ponovili tekmo. Volivci in volivke so dali svoj glas in jaz bom to spoštoval."

Na vprašanje, kaj bo, če bi potencialni partnerji pogojevali, da sam ne bi bil mandatar, pa je odgovoril: "Že v kampanji sem povedal, da odločajo volivci in volivke. Za zdaj so izbrali mene. Nisem se sam postavil. Kakršnakoli druga debata bi bila nespoštovanje rezultata. Bomo videli, kaj bo prinesel čas. Nobena stvar ni zacementirana, volja volivk in volivcev pa bo tudi jasna."

Program AS: zdravstvo, stanovanja za mlade in gospodarstvo

Dotaknil se je tudi ključnih poudarkov prihodnjega dela: "Razvojna Slovenija ne pomeni končanja začetega, temveč da skrbimo za zdravstvo, šolstvo in da se zavzemamo za gospodarstvo, da bomo kljub vsem mednarodnim krizam ostali globalno konkurenčni in skrbeli za blaginjo naroda. Program AS na področju javnega zdravstva pomeni poseben program investicij v opremo in digitalizacijo z enim samim namenom. Da se učinkovito spopademo s čakalnimi vrstami. Da bo pacient vedel, kdaj bo prišel na vrsto in bo čas čim krajši. Program AS pomeni, da bodo mladi začeli lahko računati, da si bodo ustvarili svoj dom, da si ustvarijo družino. Da bo dom postal končno pravica. Za vse. Še posebej za mlade."

Ob tem je poudaril, da za takšen program ne želi le tesne parlamentarne večine. "Za vse te ukrepe potrebujemo več kot šibko večino. Takšni bodo pogovori, da pripravimo vse demokratične stranke v parlamentu. Ob tem bi se rad zahvalil celotni ekipi Svobode. Vsem, ki ste trdo delali. Vsem vam, ki ste res izbrali pot pod svobodnim soncem."