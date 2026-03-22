Avtor:
R. K.

Nedelja,
22. 3. 2026,
21.29

Osveženo pred

0 minut

Nedelja, 22. 3. 2026, 21.29

Volitve 2026

Rezultati volitev: preštetih več kot 97 odstotkov glasov #vŽivo

Volitve | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Po prvih neuradnih izidih, ki jih objavlja Državna volilna komisija (DVK), je preštetih 97,13 odstotka glasov. Najbolje kaže stranki Gibanje Svoboda z 28,55 odstotka glasov, sledi SDS z 28,25 odstotka glasov. V parlament bi se uvrstili še koalicija NSi, SLS in Fokusa, SD, Demokrati, Resni.ca in Levica z Vesno. Trenutna volilna udeležba je 67,97-odstotna.

Ob 19. uri se je zaprlo nekaj več kot tri tisoč volišč po državi in začelo se je preštevanje glasov. Po 97,13 odstotka preštetih glasov je izid glasovanja izredno tesen. V vodstvu je Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Prejela je 28,55 odstotka glasov, kar pomeni, da bi imela v parlamentu 29 poslancev. Sledi SDS Janeza Janše z 28,25 odstotka, kar jim prinese 28 mandatov v parlamentu. 

Na tretjem mestu je koalicija NSi, SLS in Fokusa z 9,37 odstotka glasov in devetimi mandati v parlamentu. Sledita SD s 6,71 odstotka glasov in Demokrati s 6,68 odstotka glasov. To pomeni, da bi imela vsaka stranka v parlamentu šest poslancev. Parlamentarni prag je prestopila tudi stranka Resni.ca, ki je zbrala 5,58 odstotka glasov in s tem prehitela stranko Levica z Vesno, ki je dobila 5,30 odstotka glasov.  Vsaka od njiju bi dobila po pet mandatov.

Neuradne izide državnozborskih volitev, ki jih objavlja DVK, spremljajte v živo. 

Koliko sedežev bi stranke imele v parlamentu?

Volilna udeležba do 16. ure višja kot pred štirimi leti

Slovenija je danes odločala, kdo bo sedel v novem državnem zboru in kdo bo najbližje novi oblasti. Do 16. ure je glasovalo 859.909 volivcev, kar je 50,73 odstotka volilnih upravičencev. Leta 2022 je do 16. ure glasovalo 49,30 odstotka volilnih upravičencev.

Do 11. ure je svoj glas oddalo 362.383 volivcev oziroma 21,38 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz DVK. Za primerjavo je leta 2022 do 11. ure glasovalo 21,05 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba pred štirimi leti je bila 70,97-odstotna.

