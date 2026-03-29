Na vstopu v Tolminska korita, eno najbolj prepoznavnih in občutljivih naravnih območij v Sloveniji, je umeščen nov vstopni objekt za obiskovalce, ki služi kot prostor za prodajo vstopnic, manjši trgovski program, prostore za zaposlene in sanitarije za obiskovalce. Zgrajen je iz lesa in kamna ter je vmesnik med človekom in naravo. Avtor objekta je prepričan, da je bil objekt zasnovan pravilno, če danes skoraj neopazno izgine v kulturni krajini.

Objekt pred vstopom v Tolminska korita je umeščen v brežino in postavljen na rob med urejenim dostopnim prostorom in neokrnjeno naravo. Zeleno streho prekriva teren in nadaljuje topografijo terena, stavba pa se vizualno zliva z okolico in postaja del krajine. Arhitektura tukaj ni figura, temveč ozadje.

Vstopna točka v Tolminska korita ni zasnovana kot objekt, temveč kot odnos – odnos med arhitekturo in eno izmed najbolj prepoznavnih, a hkrati občutljivih naravnih krajin v Sloveniji. "Odgovor ni bil v oblikovanju, ampak v umiku," pojasnjuje avtor objekta.

Pomemben vidik projekta je tudi zunanja ureditev, ki ne deluje kot klasičen infrastrukturni poseg, temveč kot prehod v krajino.

Dva osnovna materiala

Zasnova objekta temelji na uporabi dveh osnovnih materialov – kamna in lesa. Kamen, značilen za Posočje, objekt sidra v prostor, les pa ga odpira proti okolici in omogoča lahkotnejši stik z naravo. Prostori so razdeljeni tako, da so servisni deli zadržani in manj opazni, medtem ko so osrednji deli odprti ter namenjeni obiskovalcem in njihovemu doživljanju prostora.

Lesena konstrukcija objekta je vidna

Servisni prostori so zadržani, introvertirani in skoraj neopazni, medtem ko so osrednji prostori odprti, prehodni in neposredno povezani z zunanjostjo. Lesena konstrukcija ostaja vidna, material pa prevzame več vlog hkrati – je nosilni element, končna zaključna površina in izraz.

Materialni izraz objekta sledi lokalnemu kontekstu. Kamnita fasada iz avtohtonega kamna, zidane kot suhozid, se navezujejo na tradicijo gradnje v Posočju in obenem delujejo kot robustno zaledje objekta. Lesene vertikalne letve mehčajo merilo stavbe in ustvarjajo subtilno igro svetlobe in sence, medtem ko steklene površine zagotavljajo preglednost in odprtost brez odvečnega arhitekturnega patosa. Zunanja ureditev se zavestno odmika od klasične prometne logike: nekdanje parkirne površine se postopno preoblikujejo v peščene in parkovne prostore, objekt pa postane del zaporedja prehodnih krajinskih situacij.

Zunanja ureditev objekta deluje kot prehod v krajino

Pomemben vidik projekta je tudi zunanja ureditev, ki ne deluje kot klasičen infrastrukturni poseg, temveč kot prehod v krajino. Gibanje obiskovalcev se ne zaključi pri objektu, ampak se od tam naravno nadaljuje v območje korit. Objekt tako ni cilj, ampak vmesnik med človekom in naravo.

Zavestno izogibanje pretirane gradnje v občutljivem okolju

Projekt predstavlja pristop, ki se zavestno izogiba pretirani gradnji v občutljivem naravnem okolju ter poudarja skromnost, materialno iskrenost in spoštovanje prostora.

V času, ko naravna območja pogosto obremenjujemo s prekomerno in agresivno infrastrukturo, projekt ponuja drugačen pristop: arhitekturo, ki svojo prisotnost utemeljuje z umikom, materialno iskrenostjo in jasno konstrukcijsko logiko. Gre za arhitekturo, ki ne tekmuje z naravo, temveč ji zavestno prepušča glavno vlogo. Avtor objekta je prepričan, da je bil objekt zasnovan pravilno, če danes skoraj neopazno izgine v kulturni krajini.

Investicija Občine Tolmin ob vhodu v Tolminska korita presega zgolj funkcionalno nadgradnjo obstoječe infrastrukture: projekt dodatno odpira temeljno vprašanje, kako sploh zasnovati arhitekturo, ki stoji v zaščitenem naravnem okolju.

