Po uničujočih poplavah danes takšen prizor na Viru #foto

Poplave, ki so avgusta 2023 prizadele Slovenijo, so povsem uničile Virski most nad Kamniško Bistrico. Danes je slika povsem drugačna – gradnja novega mostu prehaja v sklepno fazo, prizori z gradbišča pa razkrivajo velik napredek. Nedavno so izvedli betoniranje prekladne konstrukcije, ki je pomemben korak proti dokončanju gradnje. Vrednost naložbe znaša dobrih pet milijonov evrov, konec je predviden julija 2026. Kakšen je bil poškodovani most in kako je videti danes, si oglejte v članku.

Prvotni most nad Kamniško Bistrico v Domžalah na regionalni cesti Želodnik–Domžale je bil zgrajen leta 1947 in saniran leta 1989. 4. avgusta 2023 je bil v poplavah močno poškodovan, promet je bil po začasnem mostu znova vzpostavljen 25. avgusta 2023. Stari most so marca 2024 porušili.

Tako je bil videti poškodovani most

Slovenijo so avgusta 2023 prizadele poplave, ki so za seboj pustile številne posledice, od velikih materialnih do povsem osebnih. Foto: Direkcija RS za infrastrukturo

Poplave veljajo za najhujšo naravno nesrečo v zgodovini samostojne Slovenije, saj so prizadele dve tretjini države. Foto: Direkcija RS za infrastrukturo

Ujma je po ocenah vlade povzročila za skoraj tri milijarde evrov neposredne škode. Foto: Direkcija RS za infrastrukturo

Več kot pet milijonov evrov za nov most

Projekt vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalec pa je podjetje IPI, ki deluje v okviru skupine GIC iz Rogaške Slatine. Vrednost del znaša 5.296.983,89 evra, večino tega bo prispevala direkcija, preostanek pa Občina Domžale. Izvedba armature in opaža za drugi del prvega opornika Foto: Direkcija RS za infrastrukturo

Rok za izvedbo gradbenih del je deset mesecev od uvedbe v delo, kar pomeni, da naj bi bil nov most odprt poleti 2026.

Občina Domžale ob tem financira izgradnjo vodovoda na mostu ter obnovo kolesarskih povezav pod mostom.

Trenutno poteka odstranjevanje odra prekladne konstrukcije v območju krajnih polj, hkrati pa montirajo vodovod in izdelujejo jekleno konstrukcijo loka.

Skupna dolžina mostu bo 54 metrov

Montaža vodovoda pod mostno konstrukcijo Foto: Direkcija RS za infrastrukturo Posebnost nadomestne gradnje mostu je po besedah Direkcije za infrastrukturo zasnova z jeklenimi loki.

Most nad Kamniško Bistrico je zasnovan kot armiranobetonska monolitna konstrukcija s tremi polji skupne dolžine 54 metrov, pri čemer je glavni razpon dolžine 34 metrov premoščen s pomočjo jeklenih lokov z natezno vezjo.

Višina loka nad voziščem znaša 5,5 metra.

Tako poteka gradnja danes

Delne in popolne zapore – obvoz bo urejen

Zaradi gradnje so na relaciji Želodnik–Domžale do julija 2026 predvidene delne in popolne zapore. Med 23. in 28. marcem bo veljala delna zapora vsak dan med 7. in 17. uro, pri čemer bodo promet usmerjali ročno in bo potekal po začasnih mostovih. Od 28. marca od 22. ure do 30. marca do 6. ure bo vzpostavljena popolna zapora, ki bo zajemala tudi območje trgovine Lidl. Obvozi bodo urejeni.