Petek, 27. 3. 2026, 13.57

1 ura, 18 minut

Pirc Musar: Oblikovanja vlade si želim čim prej, naj stranke vsak dan sedijo skupaj

Nataša Pirc Musar, predsednica države | Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek tudi sama začela posvete s predsedniki strank. | Foto STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek tudi sama začela posvete s predsedniki strank.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar si želi, da bi čim prej dobili vlado s polnimi pooblastili. Kdo bi jo lahko sestavil, se še ne nakazuje, je dejala ob robu predstavitve ocene o pripravljenosti Slovenske vojske v Ankaranu. Strankam, ki so izvoljene v DZ, svetuje, naj "sedijo vsak dan skupaj, naj najdejo rešitve".

Kot je predsednica razkrila na današnji novinarski konferenci, je strankarskim prvakom, ki so se v četrtek udeležili seje Sveta za nacionalno varnost, zaželela srečo. "Naj nekdo čim prej najde teh 46 glasov," si želi. "Mednarodna situacija ni taka, da bi lahko imeli več mesecev prostega teka," je pojasnila.

Ustanovno sejo novega sklica DZ mora predsednica sklicati v 20 dneh od volitev, od takrat pa ima na razpolago 30 dni, da predlaga mandatarja. "Ali mi bo to uspelo, pa je seveda veliko bolj odvisno od strank, ki so se uvrstile v parlament, kot pa od mene," je dejala Pirc Musar.

Najtežje opravilo

Tudi sama pa se bo, pravi, "maksimalno potrudila, da bi se rešitve našle". V ponedeljek bo namreč začela posvete s predsedniki strank, upa pa, da bo lahko te pogovore kmalu nadaljevala tudi z vodji poslanskih skupin, saj so ti potem tisti, ki ji bodo prinesli podatke o podpori ali nepodpori določeni koaliciji in še prej mandatarju.

Dodala je še, da je podelitev mandata za sestavo vlade najtežje opravilo na predsedniški funkciji in da se zaveda svoje odgovornosti.

Glede na neuradne delne izide nedeljskih parlamentarnih volitev je relativna zmagovalka volitev Gibanje Svoboda, tesno za petami pa ji je SDS. Na izide je bilo sicer vloženih več ugovorov, odločitve volilnih komisij o njih bodo znane danes. Prvi povolilni pogovori, na katere je povabil prvak Svobode Robert Golob, so se odvili danes. Na njih ni bilo NSi, ki je vabilo zavrnila, in SDS, ki ni bila povabljena. Sam sestanek še ni prinesel odgovorov o morebitni koaliciji.

