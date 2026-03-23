Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
11.37

21 ur, 51 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Ponedeljek, 23. 3. 2026, 11.37

21 ur, 51 minut

Znano je, kdo je na volitvah prejel največ glasov

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,71
Robert Golob, Janez Janša | Foto STA, Vlada RS

Foto: STA, Vlada RS

Po skoraj vseh preštetih glasovih (99,85 odstotka) je na državnozborskih volitvah največ glasov prejel predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, medtem ko je najvišji delež glasov v svojem volilnem okraju dosegel njegov strankarski kolega Matej Arčon. Janez Janša je po številu prejetih glasov na petem mestu.

Golob je skupaj prejel 11.272 glasov (je tudi edini, ki je dobil več kot 10 tisoč glasov), s čimer je prepričljivo zasedel prvo mesto po absolutnem številu glasov. Tik za njim so se zvrstili še trije kandidati Gibanja Svoboda: Alenka Bratušek, Nataša Avšič Bogovič in Klemen Boštjančič.

Na petem mestu je predsednik SDS Janez Janša, ki je skupno prejel 9.185 glasov in dosegel nekaj več kot 40-odstotni delež podpore. Med deseterico so sicer prevladovali kandidati Gibanja Svoboda in SDS.

Najboljših deset kandidatov po številu glasov, ki bodo zasedli poslanska mesta:

  1. Robert Golob (Gibanje Svoboda) – 11.272 glasov
  2. Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda) – 9.746 glasov
  3. Nataša Avšič Bogovič (Gibanje Svoboda) – 9.740 glasov
  4. Klemen Boštjančič (Gibanje Svoboda) – 9.594 glasov
  5. Janez Janša (SDS) – 9.185 glasov
  6. Karmen Furman (SDS) – 7.039 glasov
  7. Anja Bah Žibert (SDS) – 7.023 glasov
  8. Damjan Muzel (SDS) – 7.007 glasov
  9. Matej Arčon (Gibanje Svoboda) – 6.957 glasov
  10. Mateja Čalušić (Gibanje Svoboda) – 6.653 glasov

Po deležu glasov je bil najuspešnejši Arčon, ki je v volilnem okraju Nova Gorica 2 prejel 43,52 odstotka glasov. Tesno mu sledi Jelka Godec. Med prvimi desetimi kandidati po deležu prevladujejo predstavniki SDS.

Med vodji strank, ki niso iz Svobode ali SDS, se je najvišje uvrstil koordinator Levice Luka Mesec, ki je po številu glasov zasedel 39. mesto. Od štirih sopredsedujočih strankama liste Levice in Vesne se je v državni zbor uspelo uvrstiti le obema sokoordinatorjema Levice. Luka Mesec je bil s 4.094 glasovi najboljši, natanko pol manj (2.047) jih je v Ljubljani uspelo zbrati Asti Vrečko

Na listi stranke Resni.ca je bil najboljši njen predsednik Zoran Stevanović, ki je v Kranju zbral 1.692 glasov. Iz vrst Resni.ce prihaja poslanec z najmanj zbranimi glasovi, to je Nedeljko Todorović, ki je v Ljubljani zbral 716 glasov.

Najmlajši izvoljeni poslanec je postal 25-letni Andrej Poglajen (SDS), najstarejši pa 72-letni Franc Križan (Demokrati Anžeta Logarja). Najmlajša poslanka je 29-letna Lucija Tacer Perlin (Svoboda), najstarejša pa 63-letna Adrijana Kocjančič (SDS).
Robert Golob
Novice Dan po volitvah: kaj sledi?
Feratović, Prebilič, Jelinčič
Novice Zakaj se smeji Prebiliču, Jelinčiču in Feratoviću?
Robert Golob Janez Janša
Novice Med polarizacijo, aferami in iskanjem jezička na tehtnici
Felice Ziza, Ferenc Horvath
Novice Za predstavnika narodnih skupnosti izvoljena dosedanja poslanca Ziza in Horvath
 
glasovanje Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša Volitve 2026 Volitve 2026
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

