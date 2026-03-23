Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,76

Natisni članek

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 9.55

Precejšnja proračunska sredstva tudi za tri stranke, ki so prejele več kot odstotek podpore

Feratović, Prebilič, Jelinčič | Poleg sedmih strank, ki so presegle štiriodstotni parlamentarni prag, bodo proračunska sredstva prejele še tri stranke, ki so dosegle več kot odstotek podpore. | Foto STA

Poleg sedmih strank, ki so presegle štiriodstotni parlamentarni prag, bodo proračunska sredstva prejele še tri stranke, ki so dosegle več kot odstotek podpore.

Od 17 strank, ki so se potegovale na volitvah v DZ, se je v parlament z več kot štirimi odstotki podpore prebilo sedem strank, tri stranke pa so prejele več kot en odstotek podpore, kar jim bo zagotavljalo precejšnja proračunska sredstva do naslednjih volitev. Sedem strank je doseglo manj kot odstotek podpore.

Stranke, ki na volitvah dosežejo vsaj odstotek podpore, so upravičene do proračunskega financiranja v naslednjem mandatu, tudi če ne pridejo v parlament. Nekoliko drugače velja za skupne kandidatne liste. Za skupno kandidatno listo dveh strank je meja za prejem proračunskih sredstev 1,2 odstotka glasov, za skupno kandidatno listo treh ali več strank pa 1,5 odstotka glasov.

Nad odstotkom Prerod, Pirati in SNS: koliko sredstev bodo prejeli? 

Poleg sedmih strank – Gibanja Svoboda, SDS, NSi, Fokus in SLS, SD, Demokratov, Resni.ce ter Levice in Vesne – ki so presegle štiriodstotni parlamentarni prag, bodo proračunska sredstva tako prejele še tri stranke, ki so dosegle več kot odstotek podpore. To so stranka Prerod, ki so ji volivci namenili 3,07 odstotka podpore, Piratska stranka Slovenije, ki je dosegla 2,36 odstotka podpore, in SNS z 2,25 odstotka podpore. 

Novinarji časnika Dnevnik so preračunali, da bodo Prerod Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka in SNS glede na svoje volilne rezultate iz proračuna prejeli približno 190 tisoč, 140 tisoč in 130 tisoč evrov na leto. 

V iztekajočem se mandatu je proračunska sredstva prejemalo sedem strank, ki so na volitvah leta 2022 dosegle več kot en odstotek podpore. To so bile skupna lista Povežimo Slovenijo, Resni.ca, Naša prihodnost in Dobra država, Pirati, Naša dežela, SNS in Vesna.

Golobova vlada povečala sredstva za stranke 

Proračunsko financiranje političnih strank se je začelo z reformo leta 2014 in je odtlej nekaterim zunajparlamentarnim strankam, na primer Piratom in stranki SLS, omogočilo že več kot milijon evrov proračunskih sredstev. Vlada Roberta Goloba je sredi svojega mandata precej povečala proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank, in sicer z 2,5 milijona evrov na nekaj manj kot 5,6 milijona evrov.

Spremenila je tudi preureditev razdeljevanja proračunskih sredstev. Tako fiksni znesek znaša le desetino celotnih sredstev, preostalih 90 odstotkov sredstev pa se deli sorazmerno s številom dobljenih glasov volivcev. To je šlo v škodo manjšim strankam, a ker se je proračunski znesek za financiranje strank povečal, so od leta 2024 letno prejele nekaj deset tisoč proračunskih evrov. 
 
