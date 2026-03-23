Aktualna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki po nedeljskih državnozborskih volitvah ni bila izvoljena v parlament, je napovedala umik iz politike. Vsem izvoljenim poslancem je na družbenem omrežju Facebook zaželela vse dobro in sporočila, da bo ustvarjala naprej izven politike.

"Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike," je zapisala Urška Klakočar Zupančič.

Po delnih neuradnih rezultatih je Klakočar Zupančič v svojem volilnem okraju Ljubljana Center prejela 3.893 glasov. Ob prihodu v štab Svobode je v nedeljo ob delnih neuradnih izidih zvečer izrazila zadovoljstvo z rezultatom stranke. Kot je ocenila, so težke spremembe, ki so se jih lotili v preteklem mandatu, prinesle prave rezultate.

Klakočar Zupančič je bila zaposlena v uradu predsednika vrhovnega sodišča, od konca leta 2008 pa je bila sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani. Potem ko je javno izrazila svoje nestrinjanje s politiko vlade, je zapustila sodniške vrste in se zaposlila v lastnem podjetju. Podpisuje tudi romana Gretin greh: Naj se Bog usmili njene duše in Sibilina sodba: Naj se zgodi božja volja.