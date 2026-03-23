Na. R.

23. 3. 2026,
Urška Klakočar Zupančič sporočila, kaj bo počela v prihodnosti: Ostala bom sama svoja

Na. R.

Spotkast Urška Klakočar Zupančič | Rojena je bila 19. junija 1977, živi v Ljubljani in je magistrica pravnih znanosti.  | Foto Gaja Hanuna

Rojena je bila 19. junija 1977, živi v Ljubljani in je magistrica pravnih znanosti. 

Foto: Gaja Hanuna

Aktualna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki po nedeljskih državnozborskih volitvah ni bila izvoljena v parlament, je napovedala umik iz politike. Vsem izvoljenim poslancem je na družbenem omrežju Facebook zaželela vse dobro in sporočila, da bo ustvarjala naprej izven politike.

"Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike," je zapisala Urška Klakočar Zupančič.

Po delnih neuradnih rezultatih je Klakočar Zupančič v svojem volilnem okraju Ljubljana Center prejela 3.893 glasov. Ob prihodu v štab Svobode je v nedeljo ob delnih neuradnih izidih zvečer izrazila zadovoljstvo z rezultatom stranke. Kot je ocenila, so težke spremembe, ki so se jih lotili v preteklem mandatu, prinesle prave rezultate.

Klakočar Zupančič je bila zaposlena v uradu predsednika vrhovnega sodišča, od konca leta 2008 pa je bila sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani. Potem ko je javno izrazila svoje nestrinjanje s politiko vlade, je zapustila sodniške vrste in se zaposlila v lastnem podjetju. Podpisuje tudi romana Gretin greh: Naj se Bog usmili njene duše in Sibilina sodba: Naj se zgodi božja volja. 

Novice Klakočar Zupančič: Nisem si mislila, da je kdo tako podel
Urška Klakočar Zupančič
Novice Klakočar Zupančič že glasovala: Ne bom dovolila, da mi kdo govori, kdaj naj volim
Volilni štab stranke Svoboda.
Novice Šarec ni pozabil, zato nasprotnikom sporoča: Živela puška v koruzi
Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina
Novice Nataša Pirc Musar čestitala Golobu in pozvala k pogajalski mizi
Volilni štab stranke Svoboda.
Novice Nasmejani Robert Golob: To je bilo res napeto
