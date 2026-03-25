Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
25. 3. 2026,
6.23

43 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sreda, 25. 3. 2026, 6.23

43 minut

Izteka se rok za ugovore zaradi morebitnih nepravilnosti na voliščih na nedeljskih volitvah

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Foto: Ana Kovač

Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja.

Foto: Ana Kovač

Po nedeljskih volitvah v DZ imajo kandidati, liste in volivci še danes čas za vložitev morebitnih ugovorov pri volilnih komisijah volilnih enot. Volilne komisije bodo morale o njih odločiti v 48 urah.

Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da ima ob morebitnih nepravilnostih pri delu volilnega odbora oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote. 

Glede na napovedi je pričakovati, da bodo vsaj kakšen ugovor vložili v SDS. Prvak SDS Janez Janša je na torkovi novinarski konferenci namreč zatrdil, da je bilo na nedeljskih parlamentarnih volitvah največ nepravilnosti do zdaj. Nanizal jih je več, od neažuriranih volilnih imenikov do umanjkanja glasovnic na voliščih na podeželju in dolgega čakanja na dodatne, zaznali naj bi celo odnašanje skrinjic z volišč. Državna volilna komisija je zadnje sicer zanikala.

Janša je dejal tudi, da obstajajo posamična odstopanja pri glasovanjih na posameznih voliščih. Napovedal je, da se bodo na posameznih voliščih vlagale pritožbe zaradi nepravilnosti.

Ustavni pravnik Saša Zagorc je v pogovoru za STA sicer opozoril, da je dokazno breme v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi na volitvah na strani tistega, ki vloži ugovor. Kot navaja, mora pritožnik dokazati, da so se zgodile nepravilnosti, kot tudi, da so ali bi lahko te bistveno vplivale na izid volitev.

dokazno gradivo rezultati pritožba nepravilnosti ugovor volilna komisija Volitve 2026 Volitve 2026
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

