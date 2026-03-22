Nataša Pirc Musar čestitala Golobu in pozvala k pogajalski mizi

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v objavi na družabnem omrežju X zapisala, da je čestitala stranki Gibanje Svoboda , ki je na nedavnih volitvah dosegla status relativnega zmagovalca.

Kot je zapisala, je predsednika stranke Roberta Goloba že osebno poklicala in mu čestitala za uspeh. Hkrati je predsednica republike izrazila hvaležnost vsem volivkam in volivcem, ki so se množično udeležili volitev.

Iskrene čestitke Gibanju Svoboda, relativnemu zmagovalcu volitev. Predsednika stranke dr. Roberta Goloba sem že poklicala in mu osebno čestitala. Hvala tudi vsem volivkam in volivcem, ki ste se množično udeležili volitev. Čestitam tudi vsem ostalim strankam, ki so se uvrstile v… — Nataša Pirc Musar (@nmusar) March 22, 2026

V svojem sporočilu je čestitke namenila tudi drugim strankam, ki so se uvrstile v parlament, in jih pozvala, naj čim prej sedejo za pogajalsko mizo. Pirc Musar je poudarila, da bo predstavnikom strank vedno na voljo za pogovor, kar naj bi olajšalo začetke pogajanj o oblikovanju vlade.