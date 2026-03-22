Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
22. 3. 2026,
22.59

Osveženo pred

5 ur, 7 minut

Nataša Pirc Musar čestitala Golobu in pozvala k pogajalski mizi

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v objavi na družabnem omrežju X zapisala, da je čestitala stranki Gibanje Svoboda, ki je na nedavnih volitvah dosegla status relativnega zmagovalca.

Kot je zapisala, je predsednika stranke Roberta Goloba že osebno poklicala in mu čestitala za uspeh. Hkrati je predsednica republike izrazila hvaležnost vsem volivkam in volivcem, ki so se množično udeležili volitev.

V svojem sporočilu je čestitke namenila tudi drugim strankam, ki so se uvrstile v parlament, in jih pozvala, naj čim prej sedejo za pogajalsko mizo. Pirc Musar je poudarila, da bo predstavnikom strank vedno na voljo za pogovor, kar naj bi olajšalo začetke pogajanj o oblikovanju vlade.

Vse o volitvah 

Vzporedne volitve: največ glasov Gibanju Svoboda, v DZ tudi Resni.ca 
Kakšni so odzivi v stranki Gibanje Svoboda  
Kakšni so odzivi v stranki SDS 
Kakšni so odzivi v stranki NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča  
Kakšni so odzivi v stranki SD 
Kakšni so odzivi v stranki Demokrati  
Kakšni so odzivi v stranki Resni.ca 
Kakšni so odzivi v stranki Prerod 
Kakšna je bila volilna udeležba   
Kaj so ob oddaji glasu povedali prvaki strank

