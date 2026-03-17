Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju v ljubljanskih Stožicah pozvala k visoki udeležbi na parlamentarnih volitvah. Tokratne bodo po njeni oceni referendum o suverenosti in vladavini prava, zato ljudem na srce polaga, naj z udeležbo pokažejo, da imajo državo radi in da si bodo usodo krojili sami.

Predsednica DZ in poslanka Svobode Urška Klakočar Zupančič namerava volilni dan preživeti v krogu družine, za predčasno glasovanje pa se je odločila tudi, ker je ponosna Slovenka in ne bo dovolila, da ji kdo govori, kdaj naj voli, je dejala v izjavi za medije po oddaji glasu.

"Smo suverena država in v suvereni državi o svoji usodi odločajo državljanke in državljani sami," je poudarila. Obenem je državljane pozvala, naj v primeru, da imajo za nedeljo druge načrte, svojo volilno pravico uveljavijo na predčasnem glasovanju in tako pokažejo, da je Slovenija suverena, samostojna in neodvisna država.

Klakočar Zupančič je na glasovanje prišla v družbi partnerja, kitarista skupine Šank Rock Bora Zuljana. Foto: STA

Klakočar Zupančič: Prepričana sem, da bo glasovanje povsem veljavno

Nasprotovanje SDS združevanju nekaterih volišč za predčasno glasovanje in namigovanja o vprašljivi varnosti glasovnic, oddanih na teh voliščih, vidi kot kazalnik načina delovanja stranke. "Smo pa v zadnjih dneh videli, kakšnih dejanj so vse sposobni. Prepričana sem, da bo glasovanje seveda povsem veljavno, ne glede na kakršnekoli poskuse stranke, katere predsednik išče alibi za poraz," je komentirala prva med poslanci.

V končnici kampanje pa je ocenila, da je v primerjavi s preteklimi, ki jih je večino sicer spremljala le kot volivka, tokratna kampanja "brutalna". Upa, da bo v zgodovini države ostala kot edina tako "grda, zaznamovana s škandali – kot je vpletanje tujih paraobveščevalnih služb v naše volitve oziroma v morebitna kazniva dejanja – z živalskimi kadavri in izjemnimi žalitvami".

Foto: STA

"Gre za grožnjo varnosti"

Po ponedeljkovih razkritjih, da naj bi se v Sloveniji v preteklih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, pa je kot "izjemno skrb vzbujajoče" označila potencialne vplive takih tujih služb na dogajanje v državi. Po njenem mnenju gre za grožnjo varnosti in suverenosti države, zato je tako pomembna udeležba na volitvah.

Predsednica DZ prav tako meni, da je na pristojnih organih, da raziščejo mogoča kazniva dejanja.

Foto: STA

"Ko smo postali samostojni, si takšne države absolutno nismo želeli, tako da jaz nočem, da se med ljudi širi strah. Želim si, da ljudje živijo svobodno in varno," je sklenila.