Klakočar Zupančič: Na tej točki se vloga politike v demokratični državi konča

"Če gre za katerokoli kriminalno dejavnost, morajo storilci odgovarjati pred sodišči. Na tej točki se vloga politike v demokratični državi konča," je glede posnetkov funkcionarjev, ki se v zadnjih dneh pojavljajo v javnosti, dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je podala izjavo v imenu stranke Gibanje Svoboda.

"Včeraj sem izrazila zaskrbljenost in na predsednika komisije za nadzor varnostnih služb naslovila pobudo za sklic nujne seje, kjer bi se obravnavalo morebitne poskuse vplivanja na volitve iz tujine. Verjamem v slovenski pravosodni sistem, zato pozdravljam, da so organi pregona že sprožili postopke ugotavljanja. Če gre za katerokoli kriminalno dejavnost, morajo storilci odgovarjati pred sodišči. Na tej točki se vloga politike v demokratični državi konča," je uvodoma dejala Klakočar Zupančič.

"Letošnja kampanja je pokazala, na kako nizko raven se je pripravljena spustiti ekstremna avtoritarna desnica v želji po oblasti. Želijo si popolnega nadzora. To je razvidno iz njihovih stališč do mednarodnih kriznih stališč. Ukvarjamo se z bizarnimi vdori, trupli živali. Ko desnica nima več kaj, se loti metanja blata. Predsednika SDS je strah volje ljudi. Prepričana sem, da na volitvah ne bo dosegel cilja, ki si ga je zastavil, " je dejala predsednica DZ.

Kot smo že pisali, se je v zadnjih dneh v javnosti pojavilo več posnetkov funkcionarjev, ki so bili tarča prirejenega poslovnega srečanja. Tako so nastali nezakoniti posnetki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan, odvetnice Nine Zidar Klemenčič in drugih.