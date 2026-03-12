Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kdo stoji za nezakonitimi prisluhi?

Aleš Štrancar | Podjetnik Aleš Štrancar ima v lasti portal Domovina, ki je prvi poročal o nezakonitih prisluhih. | Foto STA

Podjetnik Aleš Štrancar ima v lasti portal Domovina, ki je prvi poročal o nezakonitih prisluhih.

Foto: STA

Potem ko je podjetnik Aleš Štrancar za N1 ta teden povedal, da za nezakonite prisluhe domnevnih pogovorov sedanjih in nekdanjih funkcionarjev stranke Gibanje Svoboda, ki so se pojavili v medijih, sploh ni vedel in da jih sam ni kupoval, je le dan po tej izjavi na družbenem omrežju X zapisal, da so mu te posnetke ponujali že septembra lani. Štrancar je torej za prisluhe več kot očitno vedel, prav tako je njegov portal Domovina prvi poročal o aferi. Kot poroča Reporter, je v zgodbo o nezakonitih prisluhih vpleten tudi nekdanji radijski mogotec Leo Oblak, sicer velik podpornik Anžeta Logarja in njegovih Demokratov.

V preteklih dneh so se na Facebooku pojavili prisluhi domnevnih pogovorov med sedanjimi in nekdanjimi funkcionarji stranke Gibanje Svoboda. Poleg poslanke Tamare Vonta in nekdanje generalne sekretarke stranke Vesne Vuković, ki trdi, da so prisluhi ponarejeni, se je v središču afere znašla tudi nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Kot je pojasnila za STA, sta posnetka nastala na dveh sestankih z domnevnim britanskim investicijskim skladom, ki pa sta bila, tako Švarc Pipan, očitno lažna in nastavljena z namenom vplivanja na volitve. Odzval se je tudi premier Robert Golob, ki se prav tako sprašuje, s kakšnim namenom skušajo nekateri, tudi s pomočjo iz tujine, posegati v rezultate volitev v Sloveniji.

Posnetki Švarc Pipan so bili objavljeni na anonimni spletni strani, ki je bila registrirana dva dni pred njihovo objavo, in za katero ni jasno, kdo jo upravlja, saj so vsi podatki o ustanovitelju anonimizirani, poroča Reporter. O prisluhih je prvi poročal portal Domovina, ki je v lasti Aleša Štrancarja, podjetnika, ki s svojimi medijskimi projekti vidno podpira politične stranke na desnem polu. 

Zakaj je Štrancar lagal?

Po poročanju portala N1, se med potencialnimi kupci prisluhov omenja prav Štrancar. Ta sicer zanika, da bi imel kakršnokoli povezavo s prisluhi Vuković in Vonta, zanika pa tudi svojo vpletenost pri posnetkih, v katerih se pojavi Švarc Pipan. Za omenjeni portal je namreč izjavil, da o njih nič ne ve in da ga uredništvo njegove Domovine ni obvestilo o tem, da bodo pisali o o aferi. Medtem ko je za N1 zatrjeval, da o prisluhih nič ne ve, je bila to očitno laž, saj je v objavi na družbenem omrežju X sam priznal, da so mu bili posnetki ponujeni že septembra lani. 

Polet tega se je med drugim zlagal, da naj bi ga o prisluhih prvi obvestil Reporter. V omenjenem mediju namreč pojasnjujejo, da ga nihče od njihovih novinarjev ni kontaktiral s takimi informacijami. Da se "prodajajo" posnetki pogovorov med Vonto in Vuković je septembra lani pisal tudi Bojan Požar, ki je poslovno povezan s Štrancarjem. 

Objavljeni posnetki, v katerih nastopa Švarc Pipan so nastali na Dunaju, kjer se je februarja letos srečala s predstavniki domnevnega britanskega investicijskega sklada. Z Avstrijo je tesno povezan tudi Štrancar, ki je tam pred skoraj dvema desetletjema ustanovil družbo BIA Separations GmbH, na katero je prenesel lastništvo svojega slovenskega podjetja BIA Separations. Z denarjem od prodaje podjetja Štrancar financira svoje medije, stoji pa tudi za plakati z domoljubnimi verzi, ki se že dlje časa pojavljajo po Sloveniji. Štrancar sicer še vedno trdi, da plakatov ne financira on, pač pa so financirani denarjem pokojnega kolega.  Radijski mogotec Leo Oblak. | Foto: STA , Radijski mogotec Leo Oblak. Foto: STA ,

Po poročanju Reporterja je v aferi o nezakonitih prisluhih omenjen tudi nekdanji ustanovitelj družbe Infonet Media Leo Oblak, ki je sicer tesno povezan s političnim projektom Demokrati Anžeta Logarja. Ni prvič, da je Oblak vpleten v prisluškovalno afero. Pred leti se je namreč govorilo, da naj bi bil vpleten v prisluškovalno afero "glupi davki", v kateri sta se znašla minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in poslovnež Bojan Petan

Vesna Vuković
Novice Odzvala se je Vesna Vuković, Alenka Bratušek podala kazensko ovadbo
Robert Golob, predsednik vlade
Novice Golob se je odzval na posnetke Švarc Pipan: V čigavem interesu je poseganje v rezultate volitev
Janez Janša. Anže Logar.
Novice Politični analitik: Več indicev kaže na to, da sta Janša in Logar dogovorjena #video

Leo Oblak Aleš Štrancar Janez Janša Janez Janša Anže Logar
