Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
10.58

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Ponedeljek, 30. 3. 2026, 10.58

14 minut

Neformalni pogovor s predsednico Natašo Pirc Musar

Golob po pogovoru s predsednico: Bolj kot 46 glasov je pomembno sodelovanje vseh strank

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Robert Golob | Golob si prizadeva, da bi vse stranke, ki jih je že povabil na pogovor, "našle način, kako lahko skupaj ustvarjajo v korist ljudi". | Foto STA

Golob si prizadeva, da bi vse stranke, ki jih je že povabil na pogovor, "našle način, kako lahko skupaj ustvarjajo v korist ljudi".

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je neformalne pogovore z vodji v DZ izvoljenih strank na nedavnih volitvah začela s predsednikom Svobode Robertom Golobom. Ta je ob prihodu dejal, da ne pričakuje hitrih rešitev, s predsednico pa je spregovoril tudi o prihajajoči krizi. Politične sile morajo namreč zaradi krize stopiti skupaj, meni Golob.

Jernej Vrtovec, Marko Lotrič in Tina Bregant
Novice Golob in Janša s pogovorom že zaključila, naslednji je Vrtovec

"Res moramo narediti vse, da bi vse politične sile, tiste, ki so dobronamerne, skupaj začele izvajati ukrepe, ker bo kriza res huda," je v kratki izjavi za medije ob prihodu dejal Golob, sicer tudi aktualni premier.

Grajenje zaupanja med strankami

Prihod Roberta Goloba na pogovor s predsednico | Foto: STA Prihod Roberta Goloba na pogovor s predsednico Foto: STA Tudi ob odhodu je dejal, da je predsednici pojasnil svoje stališče, da je zanj v tem trenutku "bolj kot matematika, kako priti do 46 glasov, pomembno sodelovanje vseh strank v okviru koalicije narodne enotnosti pri pripravi kriznih ukrepov". Po njegovih besedah lahko ravno s sodelovanjem na konkretnih ukrepih v korist ljudi in gospodarstva zgradijo zaupanje med strankami, ki so bile do zdaj na različnih bregovih, "zdaj bomo pa morali tako ali drugače sodelovati in delati za korist ljudi". Želi si, da bo vlada, ko bo sestavljena, trdna. "Katerakoli," je dodal.

Golob si prizadeva, da bi vse stranke, ki jih je že povabil na pogovor, "našle način, kako lahko skupaj ustvarjajo v korist ljudi". "To je lahko v obliki koalicije, lahko pa je v obliki nekega širšega povezovanja," je pojasnil.

S predsednico sta imela po njegovih navedbah zanimiv pogovor, ki je tekel o rokih za postopke po volitvah, pri čemer sta se strinjala, da bi bila ustanovna seja DZ 10. aprila.

Novice Golob se je odzval na Janševo grožnjo o tožbi
soočenje POP TV, Robert Golob
Novice "Novih volitev ne bo, Robertu Golobu bo uspelo oblikovati vlado"
Volitve 2026 Volitve 2026 pogovor Nataša Pirc Musar Robert Golob Robert Golob
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

