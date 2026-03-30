Dari in Vesna Južna zavračata očitke o vplivu na Petrol

Vesna in Dari Južna sta se odzvala na navedbe v medijih in na družbenih omrežjih, da naj bi neformalno vplivala na poslovanje Petrola v času nedavnih motenj pri oskrbi z gorivi. V izjavi za medije vse očitke zavračata in poudarjata, da se nista vmešavala v operativno poslovanje družbe. Njun odziv prihaja le nekaj dni po tem, ko je Slovenski državni holding (SDH) od Petrola zahteval sklic skupščine zaradi izvedbe posebne revizije določenih skupin poslov družbe.

"Dari Južna se ni nikoli vmešaval v operativno poslovanje družbe Petrol in ni nikoli nikomur dajal nikakršnih navodil, tudi ne navodil glede oskrbe z gorivi, logistike ali cenovne politike. Je pa eden izmed delničarjev družbe Petrol in tako kot vsi preostali delničarji svoje pravice in interese uveljavlja na skupščinah družbe in zgolj na skupščinah družbe tudi komentira poslovanje skupine Petrol.

Prav tako se Vesna Južna ni nikoli prej niti zdaj kot članica oziroma predsednica nadzornega sveta vključevala v operativno delo družbe, saj to ni v pristojnosti članov nadzornega sveta, temveč uprave. Nadzorni svet svojo funkcijo opravlja v okviru zakonsko določenih pristojnosti, na podlagi informacij in dokumentacije, ki jo prejema v okviru svojega delovanja. Zato odločno zavračava vse navedbe, ki zlonamerno in v škodo ugleda obeh namigujejo na kakršnokoli neformalno ali neustrezno vplivanje na poslovanje družbe ali skupine Petrol," sta v izjavi za medije zapisala Vesna in Dari Južna.

"Trditve so neutemeljene in absurdne"

Oba zavračata tudi namigovanja, da naj bi bila oskrba z gorivi zavestno omejevana zaradi višjih dobičkov Petrola v času krize ali da naj bi družba delovala politično motivirano.

"Povsem neutemeljene in absurdne so trditve v medijih in na družbenih omrežjih, predvsem tiste, da bi bila oskrba z gorivi zavestno omejevana z namenom ustvarjanja višjih dobičkov Petrola na račun krize, da naj bi družba delovala politično motivirano, da naj bi bil interes delničarjev družbe nad oskrbo prebivalstva v času krize, da je bilo operativno vodenje družbe neustrezno, da gre za konflikt interesov, neformalne pritiske in vplive na odgovorne osebe v družbi Petrol s strani Vesne ali Darija Južna ali zastopnikov družb v njuni posredni ali neposredni lasti," poudarjata.

V času nedavnih motenj pri oskrbi z gorivi so se v javnosti okrepila vprašanja o poslovanju Petrola in razmerah na trgu goriv. Foto: Bojan Puhek

Osrednji del njunega odziva je namenjen razlagi, zakaj so se po njunem mnenju sploh pojavile težave pri oskrbi z gorivi. Menita, da se največje motnje niso zgodile zaradi ravnanja Petrola ali vpliva delničarjev, temveč zaradi neustreznega mehanizma oblikovanja maloprodajnih cen goriv, ki je po njunem mnenju povzročil prevelike cenovne razlike glede na sosednje države.

"Vsi očitki temeljijo na domnevah in ne na dejstvih. Nesporno dejstvo pa je, da je do največjih motenj pri preskrbi z gorivi prišlo zaradi neustreznega mehanizma oblikovanja maloprodajnih cen goriv, zaradi česar so nastale prevelike cenovne razlike glede na sosednje države in pričakovanja nadaljnjih podražitev. Obenem sta vlada oziroma njena ministra 18. marca 2026, kar šest dni vnaprej, napovedala visoke podražitve goriv. Morda je bil namen vlade res dobronameren, vendar pa je napoved dviga cen povzročila izrazito povečano povpraševanje, ki pa se ni porazdelilo po dnevih, kot sta pričakovala ministra. Zaradi tega so si potrošniki začeli kopičiti zaloge goriv po nizkih cenah, in to takoj – fizične in pravne osebe, tujci ob mejah, kmetje, špekulanti, okoristil se je tranzitni promet," poudarjata.

Po njuni interpretaciji je prav ta napoved povzročila sunkovit porast povpraševanja. Kupci so po njunem mnenju začeli takoj ustvarjati zaloge goriva, kar je sprožilo pritisk na prodajna mesta in povzročilo zastoje pri pravočasnih dobavah.

"Povsem enaka reakcija bi se zgodila, če bi vnaprej napovedali omejitev dviga denarja na bankah," sta dodala.

Odziv tudi na zahtevo SDH za sklic skupščine

Drugi del izjave je namenjen odzivu na zahtevo SDH za sklic skupščine delničarjev Petrola. Kot je SDH sporočil 27. marca, želi izvedbo posebne revizije določenih skupin poslov družbe. Po poročanju medijev bi revizor med drugim preverjal tudi posle Petrola z družbo Perspektiva FT in drugimi družbami iz skupine Perspektiva ter morebitne vplive na poslovanje družbe.

V Petrolu so v minulih dneh poudarjali, da so bile težave pri oskrbi z gorivi predvsem posledica povečanega povpraševanja in logističnih obremenitev. Foto: Bojan Puhek

"Vsak delničar s petodstotnim deležem v osnovnem kapitalu ima pravico zahtevati sklic skupščine. Vsa podjetja iz skupine Perspektiva poslujejo z družbo ali skupino Petrol, predvsem kot kupci energentov (elektrike, plina, nafte in naftnih derivatov, bitumna in preostalih izdelkov), družba CGP, d. d., pa kot izvajalec gradbenih del. V zadnjih petih letih so družbe iz skupine Perspektiva pri skupini Petrol kupile za 68 milijonov evrov blaga, za skupino Petrol pa je naša gradbena družba CGP v tem obdobju opravila za 8,6 milijona evrov gradbenih poslov," sta zapisala.

Dodala sta, da se o vseh poslih dogovarjajo in jih sklepajo pooblaščene osebe oziroma poslovodstva njihovih družb ter da se sama ne vmešavata v operativno poslovanje teh družb.

"Vse naše družbe imajo strokovna in usposobljena vodstva, ki imajo vsa pooblastila in tudi odgovornost za vodenje poslov posameznih družb. Prav tako pa zastopniki družb iz skupine Perspektiva ali njihovi lastniki nikoli in nikdar niso na noben način vplivali na odločitve odgovornih oseb oziroma organov družbe Petrol," sta sklenila.