Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v svojem uradu na neformalnih pogovorih gostila predsednico in predsednike strank, ki so se po neuradnih izidih parlamentarnih volitev uvrstile v državni zbor. Kot je že večkrat poudarila, bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki ji bo prinesel 46 glasov poslancev. Imena v državnem zboru bi se sicer lahko še premešala, saj bodo okrajne volilne komisije preštele glasove iz tujine.

Pogovori pri predsednici republike Nataši Pirc Musar se bodo začeli ob 10. uri, vsakemu od predsednikov in predsednici strank bo predvidoma namenila pol ure.

Zvrstili se bodo glede na še neuradne izide parlamentarnih volitev. Ob 10. uri bo tako sprejela predsednika Gibanja Svobode Roberta Goloba, ob 10.30 predsednika SDS Janeza Janšo, ob 11. uri predsednika NSi v imenu koalicije NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča Jerneja Vrtovca, ob 11.30 predsednika SD Matjaža Hana, ob 13. uri predsednika Demokratov Anžeta Logarja, ob 13.30 sokoordinatorja Levice v imenu koalicije strank Levica in Vesna Asto Vrečko in Luka Mesca ter ob 14. uri predsednika Resni.ce Zorana Stevanovića.

Prva prava preizkušnja bo izvolitev predsednika državnega zbora

Pričakovati je, da bo Pirc Musar ponovila stališče, da si sredi zaostrenih geopolitičnih razmer država ne more privoščiti biti brez polno operativne oblasti, napovedala pa bo tudi datum ustanovne seje državnega zbora. Glede na zakon mora ta biti v roku 20 dni po volitvah, zadnje dni pa se že omenja datum 10. april.

Za izvolitev na položaj predsednika državnega zbora mora kandidat zbrati vsaj 46 glasov poslancev. Foto: STA Na prvi seji bodo morali poslanci izvoliti predsednika državnega zbora, ki bo moral zbrati 46 glasov, kar bo prva prava politična preizkušnja po volitvah. Golob je konec prejšnjega tedna napovedal, da bo najkasneje do takrat že jasno, ali bo sestava koalicije možna še pred poletjem.

Nov sestanek pri Golobu že v sredo

Zagotovil je, da sestanki potekajo vsak dan. "Pogajanja vedno potekajo za zaprtimi vrati, sicer se je težko kaj dogovoriti. Ampak mislim, da bi moralo biti do 10. aprila že vidno, ali je mogoča koalicija še pred poletjem," je dejal. Pri tem je izrazil upanje, da se bodo po Demokratih in predstavnikih Resni.ce ter strankah sedanje koalicije vabilu na sestanek odzvali tudi v trojčku NSi, SLS in Fokus. Nov sestanek pri Golobu je sicer napovedan za sredo.

Glasovnice iz tujine: bo Logar prišel v parlament?

Predsednik Demokratov Anže Logar je eden tistih kandidatov, ki se mu je položaj poslanca izmaknil za nekaj deset glasov. Lahko to spremenijo glasovnice iz tujine? Foto: Bojan Puhek Okrajne volilne komisije bodo danes štele glasovnice za državnozborske volitve, ki so prispele iz tujine. Med Med vodilnima strankama na državnozborskih volitvah, Gibanjem Svoboda in SDS, se je po štetju glasov po pošti iz Slovenije razlika nekoliko povečala in znaša 7.937, vrstni red na vrhu pa se lahko spremeni le v primeru, da SDS prejme zelo veliko večino glasov iz tujine.

Pred štirimi leti so okrajne volilne komisije po pošti iz tujine prejele 9.454 glasovnic, na veleposlaništvih oz. konzulatih pa je bilo skupno oddanih 5.139 glasovnic, skupno torej 14.593. Takrat so rezultati odsevali tiste na voliščih v Sloveniji. Gibanje Svoboda je prejelo približno 5300 glasov, SDS okoli 3200, Levica približno 1300, NSi okoli 1100 in SD približno 900. Pred tem je na volitvah leta 2018 po pošti iz tujine glasovalo 9.392 volivcev, leta 2014 pa 7.842 volivcev.

Če ni pričakovati, da bi glasovnice iz tujine premešale vrstni red strank na volitvah, pa bi lahko vplivale na uvrstitev kakšnega kandidata v parlament. V javnosti se poraja predvsem vprašanje, ali bi lahko po preštetih glasovih iz tujine poslanski mandat vendarle dobil predsednik Demokrati Anže Logar, ki je v volilnem okraju Logatec prejel 8,29 odstotka glasov in tako malenkost zaostal za kandidatom iz njegove stranke Tadejem Ostrcem, za katerega je v okraju Vič Rudnik 4 glasovalo 8,46 odstotka volivcev.