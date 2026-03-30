Anže Logar: Tega še ne bo tako kmalu konec

Logar noče napovedovati ničesar

Po njegovem mnenju še ne moremo napovedati, ali se bo sestavila koalicija ali bomo šli na predčasne volitve. "Obe možnosti sta realni," je dejal. Napovedal je, da bodo Demokrati v postopku dogovarjanja "igrali z odprtimi kartami, z željo, da se sestavi koalicija, ki na neki način izraža tisto, kar so ljudje pričakovali po teh volitvah".

"Hipotetična razprava"

Navedbe o koaliciji, v kateri bi bile Svoboda, SDS, lista NSi, SLS in Fokus ter Demokrati, je označil za za zdaj hipotetično razpravo. Kot je pojasnil, je bil doslej na enem pogovoru, pri Golobu, na katerem o omenjeni ideji "ni bilo nobene besede". "Dokler ni uradnega predloga na mizi, težko karkoli komentiram," je dodal.

Demokrati gredo tudi na drugo srečanje z Golobom

Potrdil pa je, da se bodo udeležili sredinega drugega srečanja pri Golobu. Po njegovih zagotovilih so to tudi edini pogovori, ki potekajo. "Bomo videli, kakšne predloge ukrepov in katere prioritete imajo tisti, ki imajo škarje in platno v rokah," je dejal. Dodal je, da so Demokrati preživeli "težko artilerijo z leve in z desne", tako nikomur nič ne dolgujejo in gredo v pogovore z optimizmom.

