Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
15.22

13 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Volitve 2026 Volitve 2026 Fokus SLS NSi Jernej Vrtovec

Ponedeljek, 30. 3. 2026, 15.22

13 minut

Vrtovec o Resni.ci: Vse je mogoče

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jernej Vrtovec, Marko Lotrič in Tina Bregant | Jernej Vrtovec (NSi), Tina Bregant (SLS) in Marko Lotrič (Fokus) po pogovorih s predsednico Natašo Pirc Musar. | Foto STA

Jernej Vrtovec (NSi), Tina Bregant (SLS) in Marko Lotrič (Fokus) po pogovorih s predsednico Natašo Pirc Musar.

Foto: STA

Predsednik NSi Jernej Vrtovec po pogovorih pri predsednici Nataši Pirc Musar ni želel razkriti, ali na desnici potekajo pogovori o oblikovanju vlade. Ocenjuje pa, da je 46 glasov na desni sredini mogočih, in verjame, da bodo sestavili vlado, ki bo "resnično in vsebinsko razvojno naravnana". Na vprašanje, ali bi manjkajoče glasove iskali pri stranki Resni.ca, je odgovoril, da je vse mogoče.

Zatrdil pa je, da glasovi devetih poslancev z liste NSi, SLS in Fokus "niso na voljo za drugo stran, čeprav poskušajo in se trudijo" te dobiti. "Tisti, ki je štiri leta katastrofalno vodil politiko, težko pridobi naše zaupanje," je bil kritičen. Po njegovem mnenju Slovenija potrebuje politični obrat, in sicer tako na programskem področju kot tudi na področjih politične kulture in korupcije.

Vrtovec zavrača pogovore z Golobom o koaliciji

Predstavniki liste NSi, SLS in Fokus se tako ne nameravajo udeležiti niti naslednjih pogovorov s predsednikom Svobode Robertom Golobom, zavrnili so tudi povabilo na prvega, ki je bil v petek. So pa, kot je zatrdil Vrtovec, pripravljeni pomagati pri ukrepih za blažitev prihajajoče krize, na katero, pravijo, so sami opozarjali že pred volitvami.

Volitve 2026 Volitve 2026 Fokus SLS NSi Jernej Vrtovec
