P. P., STA

Torek,
21. 4. 2026,
15.17

Osveženo pred

47 minut

Torek, 21. 4. 2026, 15.17

47 minut

Svoboda z ustavno pritožbo nad sklep o izvolitvi predsednika DZ

Zoran Stevanović | Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović | Foto Ana Kovač

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović

Foto: Ana Kovač

Poslanska skupina Svoboda bo vložila ustavno pritožbo zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, so sporočili iz Svobode. Razloge zanju bodo pojasnili v popoldanski izjavi za javnost.

Več torej za zdaj ni jasno, prihaja pa odločitev Svobode po razkritju STA o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju v DZ o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću. Na izvršnem odboru stranke minuli teden so namreč ocenili, da je bila s tem kršena ustavna pravica poslancev. Ugotavljali so tudi, da obstajajo določene nedoslednosti v poslovniku DZ in napovedali spremembe poslovnika DZ.

Glasovnice verjetno označevali poslanci NSi, Demokratov in Resnice

Del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću je bil namreč na petkovem tajnem glasovanju označen. Prepoznati je bilo tri različne vrste oznak. Primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice.

Tudi danes dve porisani glasovnici

Na današnjem tajnem glasovanju o podpredsednikih DZ pa sta bili po besedah Stevanovića porisani dve glasovnici. Na eni je bila igrica tri v vrsto, na drugi pa petokraka zvezda. Stevanović je sicer pred glasovanjem poslance prosil, naj glasovnic ne označujejo.

Več informacij o vložitvi ustavne pritožbe zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudi za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora bo v kratkem podala namestnica vodje poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič.

Robert Golob, predsednik vlade
Novice Tako bo zaradi razkritja o označenih glasovnicah ukrepal Robert Golob
Zoran Stevanović
Novice Tajno glasovanje, vidne sledi: označene glasovnice na volitvah predsednika DZ
Zoran Stevanović
Novice Stevanović: V demokraciji je to nedopustno
