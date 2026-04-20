P. P.

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 19.29

To so potencialni ministri v desni Janševi vladi

Janez Janša | Predsednik SDS Janez Janša je po posvetu s predsednico republike Natašo Pirc Musar dejal, da SDS trenutno ne sestavlja vlade, pripravljena pa je na vse scenarije. | Foto STA

Predsednik SDS Janez Janša je po posvetu s predsednico republike Natašo Pirc Musar dejal, da SDS trenutno ne sestavlja vlade, pripravljena pa je na vse scenarije.

V oddaji 24ur so razkrili imena, ki naj bi bila trenutno v igri za ministrski položaj v novi vladi Janeza Janše. Razrez ministrstev naj bi bil takšen: SDS naj bi dobil osem ministrov, NSi pet in Demokrati tri ministre. Resni.ca naj bi očitno prispevala glasove podpore, a v vlado ne bi vstopila.

Po poročanju 24ur so v igri za ministrske položaje v novi desni vladi Janeza Janše številni stari obrazi na politični sceni.

Kot največja stranka v novi koaliciji naj bi SDS dobila osem ministrstev.

Andrej Šircelj iz SDS bi lahko spet bdel nad javnimi financami. | Foto: STA , Andrej Šircelj iz SDS bi lahko spet bdel nad javnimi financami. Foto: STA , Ministrstvo za finance bi ponovno lahko vodil Andrej Šircelj, infrastrukturno ministrstvo Zvone Černač, z resorjem za okolje pa povezujejo Aleša Hojsa. Tone Kajzer bi lahko postal novi zunanji minister, Žan Mahnič naj bi bil v igri za obrambno ministrstvo. 

Predsednica SLS Tina Bregant, ki tako kot Anže Logar ni bila izvoljena v državni zbor, naj bi računala na ministrsko mesto. | Foto: STA Predsednica SLS Tina Bregant, ki tako kot Anže Logar ni bila izvoljena v državni zbor, naj bi računala na ministrsko mesto. Foto: STA Trojček NSi, SLS in Fokus bi dobil pet ministrstev. Predsednik NSi Jernej Vrtovec bi lahko zasedel resor energetike ali gospodarstva, Janez Cigler Kralj bi se lahko vrnil na ministrstvo za delo, neuradno na eno ministrsko mesto po poročanju 24ur računa tudi predsednica SLS Tina Bregant.

Več o sestavljanju nove vlade:

Pri predsednici republike posvetovanja o izboru kandidata za predsednika vlade
Janša: SDS trenutno ne sestavlja vlade #video
Cigler Kralj povedal, komu bodo prispevali svojih devet glasov #video
Han: Naslednja štiri leta bomo preživeli v opoziciji #video
Križan: Demokrati nadaljujemo pogovore z vsemi, ki nas bodo jemali kot resnega partnerja
Mesec: To je skoraj nemogoče
Resnica po posvetu pri Pirc Musar: “Tretji blok” se je vsebinsko najbolj približal SDS

Demokrati bi v novi vladi lahko dobili tri ministrstva. Anže Logar naj bi izrazil željo, da postane notranji minister, kar mu je ljubše, kot da bi spet postal zunanji minister. Na ta način naj bi v stranki tudi lažje uresničili svojo napoved, da se bodo borili proti korupciji, poroča 24ur.

Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar po posvetih: Nič še ni odločeno
parlament
Novice Pot do nove vlade se lahko zaplete: trije poskusi za mandatarja – nato predčasne volitve
Nataša Pirc Musar
Novice Profesor prava Rok Lampe poziva predsednico, naj mandatarstva ne podeli Janezu Janši
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.