To so potencialni ministri v desni Janševi vladi

V oddaji 24ur so razkrili imena, ki naj bi bila trenutno v igri za ministrski položaj v novi vladi Janeza Janše. Razrez ministrstev naj bi bil takšen: SDS naj bi dobil osem ministrov, NSi pet in Demokrati tri ministre. Resni.ca naj bi očitno prispevala glasove podpore, a v vlado ne bi vstopila.

Po poročanju 24ur so v igri za ministrske položaje v novi desni vladi Janeza Janše številni stari obrazi na politični sceni.

Kot največja stranka v novi koaliciji naj bi SDS dobila osem ministrstev.

Andrej Šircelj iz SDS bi lahko spet bdel nad javnimi financami. Foto: STA , Ministrstvo za finance bi ponovno lahko vodil Andrej Šircelj, infrastrukturno ministrstvo Zvone Černač, z resorjem za okolje pa povezujejo Aleša Hojsa. Tone Kajzer bi lahko postal novi zunanji minister, Žan Mahnič naj bi bil v igri za obrambno ministrstvo.

Predsednica SLS Tina Bregant, ki tako kot Anže Logar ni bila izvoljena v državni zbor, naj bi računala na ministrsko mesto. Foto: STA Trojček NSi, SLS in Fokus bi dobil pet ministrstev. Predsednik NSi Jernej Vrtovec bi lahko zasedel resor energetike ali gospodarstva, Janez Cigler Kralj bi se lahko vrnil na ministrstvo za delo, neuradno na eno ministrsko mesto po poročanju 24ur računa tudi predsednica SLS Tina Bregant.

Demokrati bi v novi vladi lahko dobili tri ministrstva. Anže Logar naj bi izrazil željo, da postane notranji minister, kar mu je ljubše, kot da bi spet postal zunanji minister. Na ta način naj bi v stranki tudi lažje uresničili svojo napoved, da se bodo borili proti korupciji, poroča 24ur.