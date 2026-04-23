Ob jubileju: Čuki skupaj s tekačicami ustvarili himno

Ob jubilejni 20. obletnici dm teka za ženske je nastala prav posebna glasbena zgodba. Skupina Čuki je predstavila novo pesem Moj najljubši dan v letu , jubilejno himno dm teka za ženske, v videospotu pa so ob članih skupine nastopile tudi tekačice dm teka za ženske.

Nova pesem je poklon energiji, povezanosti in veselju, ki že dve desetletji spremljajo največji ženski tekaški dogodek v Sloveniji. Videospot jubilejno zgodbo dodatno oživi, saj v njem nastopajo tekačice dm teka za ženske, ki so postale del posebnega projekta ob 20-letnici dogodka.

S skupino Čuki dm tek za ženske povezuje dolgoletno sodelovanje, jubilejna himna pa to vez letos simbolično nadgrajuje. Moj najljubši dan v letu skozi glasbo ujame občutek, ki ga številne udeleženke povezujejo z dnevom teka: praznik gibanja, druženja in dobre energije.

Foto: dm drogerie markt d.o.o. dm tek za ženske ni le športni dogodek, temveč tudi prostor, kjer sta v ospredju zdravje žensk in občutek pripadnosti. Že 20 let spodbuja ženske, da postavijo svoje dobro počutje v središče, skrbijo za svoje telesno in duševno zdravje ter z gibanjem krepijo samozavest in medsebojno podporo.

Posebno noto projektu daje tudi dejstvo, da videospota niso soustvarili le glasbeniki, temveč tudi ženske, ki so dm tek za ženske pomagale ustvarjati skozi leta.

20. dm tek za ženske bo v soboto, 30. maja, v parku Tivoli.

