Matjaž Han o oblikovanju nove vlade: Čaka nas trnova pot

Predsednik SD Matjaž Han je po današnjem neformalnem pogovoru s predsednico Natašo Pirc Musar pojasnil, da je časovnica za postopke po volitvah jasna, da pa se oba s predsednico zavedata, da bo proces zelo zahteven in bo terjal čas.

Predsednici republike je Han povedal, da se bodo v SD resno pogajali glede oblikovanja vlade in da jim je pomembna vsebina, ne pa kadrovske rešitve.

Spomin na čas, ko je "bila politika še romantika"

Zaveda se, da bo treba narediti širšo koalicijo, do tega pa bo "kar trnova pot". Spomnil je na obdobje 2004–2008, "ko je bila politika še romantika" in je SD sodelovala v partnerstvu za razvoj. Po njegovem prepričanju bo tudi zdaj v luči krize, ki jo prinaša vojna v Iranu, potrebno sodelovanje strank pri ključnih vprašanjih.

Glede sestave nove koalicije je dejal, da so ta trenutek vse stranke lahko v koaliciji in tudi v opoziciji, dopušča tudi možnost, da bi vladno koalicijo podpirala stranka, ki ne bi bila del vlade. Ob tem bi raje videl, da bi vlado sestavil Golob.

