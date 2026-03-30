Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
15.37

Osveženo pred

11 minut

Matjaž Han o oblikovanju nove vlade: Čaka nas trnova pot

Matjaž Han | Glede sestave nove koalicije je Matjaž Han dejal, da so ta trenutek vse stranke lahko v koaliciji in tudi v opoziciji, dopušča tudi možnost, da bi vladno koalicijo podpirala stranka, ki ne bi bila del vlade. Ob tem bi raje videl, da bi vlado sestavil Golob. | Foto STA

Glede sestave nove koalicije je Matjaž Han dejal, da so ta trenutek vse stranke lahko v koaliciji in tudi v opoziciji, dopušča tudi možnost, da bi vladno koalicijo podpirala stranka, ki ne bi bila del vlade. Ob tem bi raje videl, da bi vlado sestavil Golob.

Predsednik SD Matjaž Han je po današnjem neformalnem pogovoru s predsednico Natašo Pirc Musar pojasnil, da je časovnica za postopke po volitvah jasna, da pa se oba s predsednico zavedata, da bo proces zelo zahteven in bo terjal čas.

Predsednici republike je Han povedal, da se bodo v SD resno pogajali glede oblikovanja vlade in da jim je pomembna vsebina, ne pa kadrovske rešitve.

Spomin na čas, ko je "bila politika še romantika"

Zaveda se, da bo treba narediti širšo koalicijo, do tega pa bo "kar trnova pot". Spomnil je na obdobje 2004–2008, "ko je bila politika še romantika" in je SD sodelovala v partnerstvu za razvoj. Po njegovem prepričanju bo tudi zdaj v luči krize, ki jo prinaša vojna v Iranu, potrebno sodelovanje strank pri ključnih vprašanjih.

Glede sestave nove koalicije je dejal, da so ta trenutek vse stranke lahko v koaliciji in tudi v opoziciji, dopušča tudi možnost, da bi vladno koalicijo podpirala stranka, ki ne bi bila del vlade. Ob tem bi raje videl, da bi vlado sestavil Golob.

Po končanih neformalnih pogovorih s predsednico:

Golob: Bolj kot 46 glasov je pomembno sodelovanje vseh strank
Janša ob štetju glasovnic iz tujine napovedal prisotnost predstavnika SDS
Vrtovec o Resni.ci: Vse je mogoče
Anže Logar: Tega še ne bo tako kmalu konec
Stevanović: Janša in Golob znata šteti. Šteti pa je treba do 46.
Luka Mesec: Nekateri očitno niso za narodno enotnost

Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.