Tuš z Astro prijatelji: ko nakup postane vesoljska pustolovščina za vso družino

Nakupovanje je lahko tudi zabavno doživetje – še posebej, ko se prelevi v pravo vesoljsko avanturo. V Tušu so tokrat pripravili novo lojalnostno kampanjo Astro prijatelji , ki združuje igro, domišljijo, zbirateljsko strast in aktualne tematike ter nagovarja predvsem družine z otroki.

Gre za nadgradnjo priljubljenega koncepta zbiranja nalepk, ki pa tokrat otroke in starše popelje naravnost med zvezde. Vsak obisk trgovine lahko tako postane začetek nove vesoljske misije.

Kako deluje?

Za vsakih 15 evrov nakupa in ob nakupu izdelkov izbranih dobaviteljev člani Tuš kluba zbirajo nalepke, s katerimi si lahko zagotovijo prikupne plišaste like – Zemljo, Saturn, Luno in Komet – po ugodnejši ceni.

Več kot le plišasti liki

Astro prijatelji niso le prikupni plišasti liki, temveč premišljeno zasnovan izdelek z jasno dodano vrednostjo. Izdelani so iz stoodstotno recikliranih materialov, nadgrajujejo pa jih elementi, ki se svetijo v temi in otrokom pričarajo še bolj čarobno izkušnjo igre. Vsak lik spremlja tudi lastna zgodba, ki spodbuja domišljijo, raziskovanje in ustvarjanje novih vesoljskih dogodivščin.

Zakaj ravno vesolje?

Vesolje je tema, ki otroke (in odrasle) že po naravi privlači: skrivnostna, neskončna in polna možnosti. Prav zato so se v Tušu odločili, da kampanjo postavijo v ta kontekst.

Foto: Engrotuš "Želeli smo ustvariti svet, ki bo otroke resnično pritegnil. Vesolje nam je omogočilo širino zgodbe in močan stik z najmlajšimi," pojasnjuje Danijela Lakičević, direktorica marketinga in prodaje v Tušu.

In še zanimivost: video oglas kampanje je nastal s pomočjo umetne inteligence, kar dodatno poudari sodoben in igriv značaj vesoljske zgodbe.

Več kot le akcija

Projekt Astro prijatelji tako ni le še ena promocijska kampanja, temveč zgodba, ki združuje zabavo, zbirateljski element in skupne trenutke družin.

Tuš s tem nadaljuje svojo usmeritev: kupcem ob vsakdanjih nakupih ponuditi nekaj več – izkušnjo, ki jo otroci nestrpno pričakujejo, starši pa jo prepoznajo kot dodano vrednost.

Naročnik oglasne vsebine je ENGROTUŠ D.O.O.