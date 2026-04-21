Avtorji:
P. P., STA

Torek,
21. 4. 2026,
15.11

Osveženo pred

55 minut

koalicija vlada Volitve 2026 Volitve 2026 Demokrati Anže Logar

Logar: vabila še ni, to je za Demokrate rdeča črta

Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Anže Logar | Predsednik Demokratov Anže Logar zanika informacije, da naj bi bilo nad petkovo odločitvijo o košarici Golobu tudi nekaj nezadovoljstva. | Foto Gaja Hanuna

Predsednik Demokratov Anže Logar zanika informacije, da naj bi bilo nad petkovo odločitvijo o košarici Golobu tudi nekaj nezadovoljstva.

Prvak Demokratov Anže Logar meni, da je po napovedi Svobode o delu v opoziciji politična situacija "več ali manj jasna". Tudi sami so "zelo izčistili pozicije", pripravljeni so na pogovore, rdečo črto zanje predstavlja neenakovredna obravnava partnerjev. Vabil z desne še nimajo, glede na razmerja pa veliko neznank v enačbi sestave vlade ni, meni.

Anže Logar, ki je danes pred novinarske mikrofone stopil v družbi vseh svojih poslancev, ocenjuje, da se je prvak Svobode Robert Golob z besedami, da se Svoboda veseli dela v opoziciji, "samoizključil iz enačbe".

Za Demokrate pa velja, da so vedno odprti za pogovore, je zatrdil. Tako tudi o razkoraku v izjavah zadnje dni pravi, da se poskuša iskati "razdor tam, kjer ga ni". Logar je namreč v petek sporočil, da se dokončno umikajo iz pogajanj z Golobom, v ponedeljek pa je vodja poslancev Franc Križan po posvetih o mandatarju pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejal, da nadaljujejo pogovore z vsemi, ki jih bodo jemali kot resnega partnerja.

Logar: te poteze Svobode so sodu izbile dno

Logar tako zanika informacije, da naj bi bilo nad petkovo odločitvijo o košarici Golobu tudi nekaj nezadovoljstva. Povabila prek medijev, poskus napada na poslance in najava, da bodo poskušali prepričati enega za drugim, je po Logarjevih besedah sodu izbilo dno. Zaradi "varovanja integritete, programa in vrednot" so se odločili, da v takšnih pogovorih ne sodelujejo.

Konec tedna po njegovih besedah tako niso zasedali organi stranke, rezultat katerih je bila ponedeljkova izjava Križana. O tem, ali so v to smer vendarle tekli kakšni pogovori, pa je dejal, da imajo v politiki "preko dneva veliko pogovorov".

Poslanska skupina stranke pa je po Logarjevih zagotovilih enotna, je in bo glasovala enotno v zadevah, za katere se bodo skupaj odločili.

To je rdeča črta Demokratov

Ponovil je, da pričakujejo enakovreden dialog s partnerji, ki sestavljajo naslednjo vlado. Ključno izhodišče zanje pa je program, "ampak ne na način, da predstaviš naš program kot pogajalska izhodišča nasprotne strani", se je obregnil ob izhodišča, ki jim jih je posredovala Svoboda.

Demokrati pa so konec tedna pripravili tudi svoja pogajalska izhodišča, "tisti, ki jih bo želel imeti, jih bo lahko dobil", je dejal Logar.

Vabila z nasprotne strani na pogovore o oblikovanju nove vlade pa zaenkrat še nimajo, je dejal. Tako pravi, da "v tem trenutku še nismo nikjer", so pa zelo izčistili pozicije. Meni namreč, da je pri njihovi izjavi, da so se pripravljeni pogovarjati z vsemi, v pomembnem delu spregledan del, da pričakujejo pogovore enakovrednih partnerjev in ne s pozicije moči. "Mislim, da je to rdeča črta vseh nas," je dejal.

Krivec: Edino pravilno je, da se pogovori ne odvijajo pred mediji

Stranka tako po Logarjevih napovedih v vsa pogajanja stopa z jasnimi izhodišči in namero, da izpogajajo sporazum, ki bo dober za Slovenijo. Ob konstelaciji strank, ki so jo izvolili volivci, pa so razmerja takšna, kot so, veliko neznank v enačbah ni, je sklenil.

Poslanec SDS in danes izvoljeni podpredsednik DZ Danijel Krivec pa je o tem, kako blizu je sestava četrte vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše, dejal, da ni vedeževalec. "Verjetno blizu ali pa daleč, pustimo se presenetiti, stvari se odvijajo tam, kjer se morajo, ne pred mediji, ne pred javnostjo in to je edino pravilno," je dejal. Tako tudi meni, da je vprašanje, ali naj prevzame mandat za sestavo nove vlade, vprašanje, ki ga je treba zastaviti predsedniku SDS.

Tega, ali vendarle v zakulisju potekajo pogovori, Krivec ni želel komentirati, je pa pristavil, da so ti vedno ključ do uspeha. "Če se odvije v ozadju, ni to nič slabega, to je edino pravilno in verjetno so na obeh straneh pogovori o ozadju, mogoče nekdo preveč to napoveduje, pa se mu potem 'sfiži'," je še dejal.

