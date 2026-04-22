Zoran Stevanović: Mandatarja bi lahko izbrali že kmalu

Predsednik DZ in prvak Resnice Zoran Stevanović meni, da bi mandatarja lahko izvolili v prvem krogu. A ne zato, ker bi bil "nekdo toliko sposoben sestaviti vlado, kot se je drugi izkazal za nesposobnega". Sami bodo podprli tistega, ki bo najbližje 46 glasovom, pravi. Zatrjuje pa, da pogovorov o zunajkoalicijskem partnerstvu z desno vlado za zdaj ni.

Po prvem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin je sicer predsednica republike Nataša Pirc Musar sporočila, da se v pogovorih še ni izkazala zadostna večina 46 glasov za izvolitev mandatarja.

Najbolje kaže Janezu Janši

Na političnem parketu se že vse od izvolitve predsednika DZ Stevanovića in tudi ob nakazani večini pri vseh drugih glasovanjih v DZ vrstijo ocene, da pri sestavi nove vlade najbolje kaže prvaku SDS Janezu Janši. Ta je sicer v ponedeljek dejal, da SDS v tem trenutku ne sestavlja vlade, so pa pripravljeni na vse scenarije, torej tako na delo v koaliciji ali v opoziciji, kot tudi na predčasne volitve.

Dogovor bi lahko dosegli že v prihodnjih dneh

Po nekaterih neuradnih informacijah iz političnega ozadja pa so pogovori med desnimi strankami o sestavi nove vlade intenzivni in bi končni dogovor lahko dosegli že v prihodnjih dneh. V tem primeru bi glasovanje o mandatarju lahko sledilo že hitro po prvomajskih praznikih, kmalu zatem pa tudi imenovanje četrte Janševe vlade.

Na desni zatrjujejo, da uradnih pogovorov o sestavi nove vlade ni

Veliko izjav sicer v desnih strankah ne dajejo, zatrjujejo pa tudi, da uradnih pogovorov ni. Poslanec SDS Danijel Krivec je v torek dejal, da se "stvari odvijajo tam, kjer se morajo, ne pred mediji, ne pred javnostjo, in to je edino pravilno". Medtem je SDS pravkar v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog spremembe zakona o vladi, s katerim vsakokratna koalicija določi resorje nove vlade.

Resnica bo podprla kandidata, ki bo najbližje 46 glasovom

Predsednik Resnice Stevanović je po današnji seji kolegija ocenil, da bi bila izvolitev mandatarja možna že v prvem krogu. Pravi, da bi sicer težko rekel, da je Resnica že sprejela odločitev o podpori mandatarskemu kandidatu, ker te možnosti ni ponudil še nihče. Bodo pa podprli tistega, ki bo najbližje 46 glasovom, potrebnim za izvolitev oziroma sestavi vlade, in se bo približal programskim izhodiščem stranke, je napovedal.

Da so pri teh skupaj s tako imenovanim tretjim blokom najbližje SDS, je že v ponedeljek dejala vodja strankinih poslancev Katja Kokot. Stevanović pa je danes pojasnil, da je bila strankarska kolegica prepričana "zgolj o tem, kar neprestano govori cel medijski svet", to je, da so s programskimi izhodišči "bistveno bližje sredinskemu trojčku ali pa desnemu bloku, kot pa trenutni vladni koaliciji".

Overjena izjava

Stevanović sicer vztraja, da v vlado z Janšo zagotovo ne bodo šli, saj so se zavezali, da z njim ne bodo koalicijsko sodelovali. Izjava, ki jo je sam overil na upravni enoti, sicer govori o političnem sodelovanju s SDS in njenim predsednikom.

Overjena izjava o političnem nesodelovanju s stranko SDS in Janezom Janšo, ki jo je stranka Resnica na Facebooku objavila leta 2021.

Predsednik Resnice pa dodaja, da prav tako ne bodo sodelovali s prvakom Svobode Robertom Golobom. "Ne z enim ne z drugim se ne vidimo v vladi," vztraja.

V Resnici želijo, da se sestavi "kakršnakoli vlada že, samo da država začne funkcionirati"

Pogovori o tem, da bi Resnica Janševo vlado podpirala kot zunajkoalicijska partnerica, po njegovih besedah za zdaj ne potekajo, niti neformalno. Sami so za to, da se "sestavi kakršnakoli vlada že, da začne država funkcionirati".

Resnica pa tudi ne bi imela težav s predčasnimi volitvami, teh bi se "celo veselili". "Prepričani smo, da bi dosegli še boljši rezultat. Strah nas je izključno trenutne polarizacije in prepričanja, da se lahko ponovi, da bo razmerje med obema blokoma približno enako," je dejal Stevanović. V takšni situaciji se lahko predčasne volitve ponavljajo v nedogled, državo pa bi držali v blokadi, je še pristavil.