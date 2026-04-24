Udarec za Real Madrid v sodnikovem dodatku

Nogometaši madridskega Reala so na uvodni tekmi 32. kroga španskega nogometnega prvenstva gostovali pri Betisu in v 94. minuti ostali brez zmage, tako da jim lahko vodilna Barcelona v soboto na gostovanju pri Getafeju uide že na 11 točk. Madridčane je v vodstvo popeljal Vinicius Junior, domačim pa je točko zagotovil Hector Bellerin. Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki se je vrnil po poškodbi, bo zatem zvečer gostil Athletic Bilbao.

V težkem položaju se je znašel tudi Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki se je v prejšnjem krogu vrnil po poškodbi. Ekipo prihodnji teden čaka prva tekma polfinala lige prvakov, tako da bi bil pozitiven rezultat več kot dobrodošla popotnica v boju z Arsenalom. Atletico je izgubil kar sedemkrat na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih, v la ligi pa je v nizu štirih zaporednih porazov.

Špansko prvenstvo, 32. krog:

