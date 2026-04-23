Pe. M.

Četrtek,
23. 4. 2026,
10.27

nogomet Barcelona poškodba Lamine Yamal

Najstnik danes na nadaljnjih zdravniških pregledih

Kako resna je poškodba Lamina Yamala?

Lamine Yamal | Lamine Yamal bo danes opravil nadaljnje zdravniške preglede, ki bodo povedali več o resnosti poškodbe. | Foto Guliverimage

Lamine Yamal bo danes opravil nadaljnje zdravniške preglede, ki bodo povedali več o resnosti poškodbe.

Foto: Guliverimage

Sredina zmaga Barcelone je pustila močan grenak priokus, saj je po uspešno izvedeni 11-metrovki zaradi poškodbe tekmo predčasno končal mladi zvezdnik Lamine Yamal. Po prvih informacijah naj bi imel natrgano stegensko mišico, prihodnjih pet tednov pa naj bi ga čakal počitek. Natančnejše odgovore bodo Španci dobili danes po nadaljnjih zdravniških pregledih.

Sportal Navijači Barcelone in Španije v skrbeh zaradi Yamala

Večina navijačev na stadionu Camp Nou je v sredo zvečer obnemela. Komaj 18-letni zvezdnik Barcelone se je ob koncu prvega polčasa poškodoval in predčasno končal srečanje. Potem ko je Lamine Yamal uspešno izvedel 11-metrovko, je takoj nakazal, da nekaj ni v redu, in se ulegel na travo. Tekme ni mogel nadaljevati, poškodoval pa se je ob zelo neugodnem času, saj se že čez sedem tednov začenja svetovno prvenstvo.

Po prvih informacijah si je poškodoval stegensko mišico. Kot poroča Mundo Deportivo, naj bi imel natrgana mišična vlakna. Prognoza pravi, da ga čaka vsaj pet tednov počitka. Sezona v la ligi, v kateri ima Barcelona po sredini zmagi z 1:0 spet devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem madridskim Realom, naj bi bila zanj končana, ogroženo pa je tudi svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Španska reprezentanca ga bo odprla 15. junija s tekmo proti Zelenortskim otokom v Atlanti.

Svetovno prvenstvo se začenja čez sedem tednov. Bo lahko pomagal Špancem? | Foto: Reuters

Na podrobnejše informacije o zdravstvenem stanju Yamala bo treba še počakati. Španec bo nadaljnje zdravniške preglede opravil danes, ko naj bi bila tudi nekoliko bolj jasna časovnica okrevanja.

Flick: Ni kar tako, brez razloga, predčasno končal tekme

"Počakati moramo do jutri (četrtka, op. a.), da bomo bolje vedeli, kaj se dogaja. Mislim, da je nekaj narobe, saj po doseženem golu ne bi kar tako zapustil zelenice. Nekaj se je zgodilo, ni kar tako, brez razloga, predčasno končal tekme," so španski mediji povzeli besede zaskrbljenega trenerja Barcelone Hansija Flicka.

Yamalova odsotnost bi bila hud udarec za Špance, saj je krilni nogometaš v odlični formi. V tej sezoni je na 45 tekmah sodeloval pri 42 golih.

