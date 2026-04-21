Devetnajstletni nogometni talent Alamara Djabi je bil na Danskem hudo poškodovan v napadu z nožem. Po navedbah njegovega kluba, prvoligaša Midtjyllanda, je igralec prestal dve operaciji in je bil v komi. Po napadu je bil v smrtni nevarnosti, zdaj pa so ga prebudili iz kome in Djabi je v stabilnem stanju.

Do incidenta je prišlo konec tedna v Herningu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "FC Midtjylland je v tesnem stiku in sodelovanju z oblastmi ter nudi podporo Alamari Djabiju in njegovi družini," je klub zapisal na svoji spletni strani.

Klub ni posredoval nadaljnjih podrobnosti o okoliščinah. "Iz spoštovanja do policijske preiskave, vključno z zaslišanji prič in pregledi, ne bomo dajali nadaljnjih komentarjev."

Djabi prihaja iz Gvineje Bisao. Midtjyllandu se je pridružil leta 2023 in eno leto preživel na posoji pri portugalskem tretjeligašu Mafri. Do sedaj je igral predvsem za mladinske ekipe najboljšega danskega kluba. V danski superligi za zdaj še ni odigral nobene tekme za prvo ekipo.