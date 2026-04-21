Torek, 21. 4. 2026, 15.13

Alamara Djabi v stabilnem stanju po napadu z nožem

Alamara Djabi | Alamara Djabi je po napadu z nožem v stabilnem stanju. | Foto Guliverimage

Alamara Djabi je po napadu z nožem v stabilnem stanju.

Devetnajstletni nogometni talent Alamara Djabi je bil na Danskem hudo poškodovan v napadu z nožem. Po navedbah njegovega kluba, prvoligaša Midtjyllanda, je igralec prestal dve operaciji in je bil v komi. Po napadu je bil v smrtni nevarnosti, zdaj pa so ga prebudili iz kome in Djabi je v stabilnem stanju.

Do incidenta je prišlo konec tedna v Herningu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "FC Midtjylland je v tesnem stiku in sodelovanju z oblastmi ter nudi podporo Alamari Djabiju in njegovi družini," je klub zapisal na svoji spletni strani.

Klub ni posredoval nadaljnjih podrobnosti o okoliščinah. "Iz spoštovanja do policijske preiskave, vključno z zaslišanji prič in pregledi, ne bomo dajali nadaljnjih komentarjev."

Djabi prihaja iz Gvineje Bisao. Midtjyllandu se je pridružil leta 2023 in eno leto preživel na posoji pri portugalskem tretjeligašu Mafri. Do sedaj je igral predvsem za mladinske ekipe najboljšega danskega kluba. V danski superligi za zdaj še ni odigral nobene tekme za prvo ekipo.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.