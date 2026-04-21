Velik dan za Jana Oblaka, obetajo se spremembe

Barcelona ima sedem krogov pred koncem španskega prvenstva udobnih devet točk prednosti pred Realom, a beli baletniki še verjamejo v preobrat. Danes bodo gostili Alaves. Zaostanek bi lahko s tekmo več znižali na šest točk, zavedajo pa se tudi, da jih 10. maja čaka še zadnji el clasico v tej sezoni. Vodilni Katalonci bodo v sredo gostili Celto, Oblakov Atletico pa se odpravlja k Elcheju. Diego Simeone namerava prevetriti začetno enajsterico, v vratih Atletica pa bi se lahko prvič po poldrugem mesecu znašel Jan Oblak.

Real Madrid danes nujno potrebuje zmago, če želi zaostriti boj za naslov prvaka, v katerem gre najbolje Barceloni. Trener Reala Alvaro Arbeloa bo opravil nekaj sprememb v začetni enajsterici. To bo prvi nastop kraljevega kluba po bolečem izpadu iz lige prvakov v Münchnu (3:4), po katerem so bili navijači Reala jezni na slovenskega delivca pravice Slavka Vinčića.

Real bo nastopil prvič po izpadu iz lige prvakov. Foto: Guliverimage

Ker se Alaves bori za obstanek, lahko zvečer na Santiago Bernabeuu pričakujemo viteški odpor gostov. Kar zadeva spremembe v postavi Reala, bi lahko Aurelien Tchouameni vskočil v prvo enajsterico namesto Brahima Diaza, Dean Huijsen in Dani Carvajal bi lahko zamenjala Antonia Rüdigerja in Trenta Alexandra-Arnolda, Alvaro Carreras pa Ferlanda Mendyja. Najboljši strelec la lige Kylian Mbappe upa na nove zadetke, saj se mu je vroči napadalec Mallorce in reprezentant Kosova Vedat Muriqi približal na zgolj dva gola zaostanka.

Oblak med vratnici, Musso na klop

Osnovne štiri vstopnice za ligo prvakov so v Španiji bolj ali manj že razdeljene. Barcelona in Real sta si jo že prislužila, zelo blizu potrditvi pa sta tudi Villarreal in Atletico Madrid. V nasprotju z Realom, rekorderjem po številu evropskih naslovov, pa je v tej sezoni še vedno v igri za osvojitev lige prvakov njegov mestni tekmec Atletico.

Argentinski vratar Juan Musso je moral z Atleticom v soboto v finalu španskega pokala priznati poraz Real Sociedadu. Foto: Reuters

Po stresnem porazu v finalu španskega pokala proti Real Sociedadu ga čaka še izziv v polfinalu lige prvakov, v katerega bi se lahko Simeonejeva četa podala tudi s povratnikom Janom Oblakom. Kapetan slovenske reprezentance že dolgo ni branil. Preskočil je zadnjih osem tekem Atletica. Na šestih zaradi poškodbe sploh ni kandidiral za srečanje, na zadnjih dveh pa bi že lahko pomagal ekipi, a je grel klop in na delu spremljal Argentinca Juana Mussa. Atletico je obe tekmi izgubil. Oblak lahko že redno in brez težav trenira, tako da v Španiji v sredo pričakujejo njegov prvi nastop po 10. marcu, ko je nazadnje branil za Atletico v ligi prvakov proti Tottenhamu (5:2).

Oblak bo težko povečal zbirko

Jan Oblak je edini nogometaš na svetu, ki je priznanje zamora osvojil kar šestkrat. Foto: Reuters Atletico vstopa v odločilni del sezone. Prvo lovoriko po letu 2021 bo naskakoval v Evropi, kjer želi osvojiti ligo prvakov. Od evropskega naslova je oddaljen le še dva koraka, zato v Madridu kljub manj prepričljivi igri v zadnjem obdobju (Atletico je izgubil kar šest od zadnjih sedmih tekem) raste evforija.

Oblak se želi vrniti v vrata Atletica. Absolutni rekorder, kar zadeva osvojena priznanja zamora, bo v tej sezoni težko povečal zbirko. Priznanje se mu izmika, saj sta Joan Garcia (0,76 zadetka na tekmo) in trenutno poškodovani Thibaut Courtois (0,86) v tej sezoni uspešnejša od Škofjeločana (0,96). Sredina tekma, če bo seveda branil, bo zanj zelo pomembna generalka za ligo prvakov. Trener bo dobil odgovor na vprašanje, ali je pripravljen za prihodnji teden, ki prinaša uvodni polfinalni obračun lige prvakov z Arsenalom.

Diego Simeone ima do konca sezone še velik cilj v ligi prvakov. Foto: Reuters

Elche se na drugi strani poteguje za obstanek, tako da Atletico čaka zahtevno delo. Simeone ima težave s poškodovanimi igralci. Na seznamu poškodovanih so Matteo Ruggeri, Ademola Lookman, Alexander Sorloth, David Hancko in Jose Maria Gimenez, tako da lahko pričakujemo prevetreno postavo. Ker naj bi si počitek prislužili tudi Julián Álvarez, Marcos Llorente, Koke in Juan Musso, vsi naj bi bili na klopi, se bo Atletico predstavil v bistveno drugačni zasedbi kot v finalu španskega pokala. Po dolgem času je za nastop pripravljen tudi Pablo Barrios.

Krog 32. kroga španskega prvenstva se bo sklenil v četrtek.

Špansko prvenstvo, 32. krog:

Torek, 21. april:

Sreda, 22. april:

Četrtek, 23. april:

Lestvica