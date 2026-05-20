Angleži napadajo trojni podvig, ki bi še kako odmeval v Evropi

Zvečer se bosta v finalu lige Europa v Istanbulu pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Vloga favoritov pripada klubu iz Birminghama, ki si je v tej sezoni z dobrimi predstavami v domačem prvenstvu že zagotovil nastop v ligi prvakov, zvečer pa bo napadal svojo drugo evropsko lovoriko. Leta 1982 je bila Aston Villa evropski prvak. Freiburg bo na drugi strani lovil svojo prvo evropsko lovoriko, z zmago pa bi si prvič v zgodovini zagotovil tudi nastop v ligi prvakov.

Verjetni začetni postavi: Freiburg: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Höler, Grifo; Matanović Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

V tej sezoni angleški klubi lovijo zgodovinski podvig, saj lahko osvojijo vse tri lovorike. Aston Villa bo skušala ugnati Freiburg in osvojili ligo Europa, Crystal Palace se bo v finalu konferenčne lige pomeril z Rayo Vallecanom, za piko na i pa bo Arsenal 30. maja v finalu lige prvakov izzval branilca naslova PSG.

Aston Villa je v odlični formi. Na zadnjem nastopu je v angleškem prvenstvu s 4:2 ugnala Liverpool. Podobno velja tudi za Freiburg, ki se je prejšnji teden s 4:1 znesel nad RB Leipzigom. Foto: Reuters

Aston Villa je na stavnicah favorit. Njen trener Unai Emery velja za specialista za osvajanje evropske lige, naslednice pokala UEFA. S Sevillo mu je to uspelo trikrat, enkrat pa še z Villarrealom. Zanimivo, edini finale je izgubil, ko je v sklepnem dejanju evropske lige vodil Arsenal (2019).

Julian Schuster je Freiburg popeljal do največjega evropskega dosežka v 122-letni zgodovini kluba. Zvečer želi dodati še piko na i. Foto: Reuters

Klub iz Birminghama si je v domačem prvenstvu že zagotovil mikavno nagrado, nastop v ligi prvakov, ki bo v prihodnji sezoni zagotovil napolnil klubsko blagajno. Povsem drugače je s Freiburgom. Nekdanji klub Mirana Pavlina je v nemški bundesligi zasedel sedmo mesto, ki zadošča za nastop v konferenčni ligi. Če pa bi rdeče-črni, ki jih vodi Julian Schuster, preskočili angleško oviro, bi postali peta nemška ekipa, ki bi v prihodnji sezoni zaigrala v ligi prvakov. Nemčija bi se s tem pridružila Angliji in Španiji, ki lahko na tak privilegij računata zaradi najboljših rezultatov svojih predstavnikov v tej evropski sezoni.

Če bo Freiburg danes premagal Aston Villo, bo Nemčijo v ligi prvakov v prihodnji sezoni zastopalo pet klubov. Foto: Reuters

Freiburg, ki danes igra največjo tekmo v 122-letni zgodovini kluba, je v izločilnem delu tekmovanja izločil Genk, Celto Vigo ter v polfinalu Brago, Aston Villa pa Lille, Bologno in v polfinalu Nottingham Forest.

V vrstah Freiburga ne bo enega najboljših igralcev, saj bo manjkal Japonec Yuito Suzuki, pri Aston Villi pa je že dalj časa odsoten Boubacar Kamara. V napadu nemškega kluba v letu 2026 blesti Hrvat Igor Matanović. V tej sezoni je dosegel 15 zadetkov, od tega kar 12 v tem letu.

O dobitniku prve evropske lovorike v letu 2026 se bo odločalo v turškem velemestu. Foto: Reuters

Finale bo na stadionu Bešiktaša Tüpraş v Istanbulu, pravico bo delil Francoz Francois Letexier.

Liga Europa, finale:

Sreda, 20. maj:

Najuspešnejši klubi v ligi Europa: 7 naslovov – Sevilla

3 – Atletico Madrid, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Tottenham

2 – Borussia Mönchengladbach, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Feyenoord, IFK Göteborg, Parma, Porto, Real Madrid

1 – Ajax, Anderlecht, Atalanta, Bayer Leverkusen, Bayern München, CSKA Moskva, Galatasaray, Ipswich Town, Manchester United, Napoli, PSV Eindhoven, Schalke, Šahtar Donetsk, Valencia, Villarreal, Zenit Sant Petersburg

