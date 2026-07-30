Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva! Zasedba Domna Zevnika je v Trentinu v četrtfinalu po izenačenem boju na koncu s 95:87 strla Izrael, ki je bil do te tekme še brez poraza. Slovenci se bodo v polfinalu v soboto pomerili z boljšim iz para Grčija - Španija.

EuroBasket 2026 do 18 let, četrtfinale in tekme za razvrstitev:

Četrtek, 30. julij:

V prvem polčasu sta bili ekipi izredni izenačeni, Izraelci so vodili največ za šest, Slovenci pa za pet ravno ob koncu prvega polčasa, ki so ga naši košarkarji dobili z 49:44. Prvič na srečanju so sicer povedli 1:43 pred koncem prvega polčasa, ko je Maks Ciperle zadel za 44:42, drugo četrtino pa so sklenili z delnim izidom 5:0. Stefan Joksimović je v prvih dveh četrtinah dosegel 17 točk (6/9 met iz igre), Ciperle je dodal osem točk. Pri Izraelu je David Musis prispeval 19 točk.

Dober zaključek prvega polčasa so Slovenci prenesli tudi v nadaljevanje, ko v drugem polčasu Izrael ni vodil niti sekunde, četudi so se nekajkrat približali le na koš zaostanka. Po tretjem delu so tako Slovenci vodili z 69:67, v zadnjem pa so še dodali na plin. Po košu Martina Cizeja dobre tri minute pred koncem je Slovenija prvič na srečanju povedla z osmimi točkami naskoka (88:80). Izraelci v zaključku niso mogli več resneje ogroziti slovenskega vodstva, uvrstitev v polfinale pa je 25 sekund pred koncem s košem in še zadetim dodatnim prostim metom za 93:85 odločil Joksimović. Slovenija je na koncu zmagala s 95:87.

Stefan Joksimović je tokrat dosegel 28 točk. Foto: FIBA

Joksimović je bil tudi tokrat najboljši slovenski strelec, obračun je končal pri dvojnem dvojčku - 28 točk in deset skokov. Lukas Bojović je prispeval 15 točk, Ciperle pa je 12 točkam dodal še 13 skokov. Musis je na koncu za Izrael dosegel 24 točk.

Slovenci so pred tem v sredo v osmini finala ugnali Latvijo s 86:76, a obračun je bil veliko bolj tesen, kot kaže končni izid. Še slabih šest minut pred koncem so namreč Latvijci vodili s 70:69, nato pa je selekcija Domna Zevnika ohranila hladne glave in pokazala jeklene živce ter se veselila uvrstitve v četrtfinale. Pred tem so v skupinskem delu najprej premagali Litvo (83:76), nato so izgubili z Nemčijo (88:98), za konec pa še gladko ugnali Bolgarijo (88:66). Izrael je bil do te tekme še neporažen, v osmini finala je opravil z Dansko (100:86), v skupinskem delu pa opravil z vsemi tremi tekmeci. Najprej je porazil Grčijo (93:84), nato Francijo (91:77) in za konec še Avstrijo (84:80).

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

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