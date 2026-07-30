Janž Kržič se prvič podaja na tuje

Slovenski odbojkarski reprezentant Janž Janez Kržič se bo od zdaj dokazoval na tujem. Iz vrst ACH Volleyja Ljubljana namreč odhaja v Romunijo, ker bo nosil dres tamkajšnjega prvoligaša Arcada Galati, so sporočili iz OZS.

Slovenske odbojkarje v teh dneh spremljamo na zaključnem turnirju elitne Lige narodov na Kitajskem, kjer so si po četrtfinalni zmagi nad Turki že priigrali uvrstitev v polfinale, s tem pa še boj za odličja. Za izbrano vrsto nastopa tudi 23-letni Janž Janez Kržič, ki je prve odbojkarske korake naredil na Brezovici, zatem odšel v OK i-Vent Maribor, od tam pa k ACH Volleyju Ljubljana, s katerim je v dveh sezonah dvakrat postal državni in pokalni prvak, preizkusil pa se je tudi v Ligi prvakov.

Pred mladim srednjim blokerjem je zdaj že nov korak v karieri, podaja se namreč v tujino. Njegova prva postaja bo Romunija in prvoligaš Arcada Galati, ki je v sezoni 2025/26 osvojil drugo mesto v prvenstvu in tretje v romunskem pokalu, v sezoni 2026/27 pa bo ekipa ob nastopih v domačih tekmovanjih igrala še v evropskem pokalu CEV.

Kržič se novega izziva že zelo veseli, pred odhodom v Romunijo pa ima tudi jasno postavljene cilje: "Zame bo to velik korak, saj se prvič podajam v tujino. Želim spoznati, kako je igrati zunaj Slovenije, in tudi iti iz svoje cone udobja. Pričakujem, da bo vse skupaj bolj stresno in da bo pritisk večji, vendar pa je lahko igranje v takšnem prvenstvu, kot je romunsko, dobra odskočna deska za mojo nadaljnjo kariero. Razlogi, ki so bili ključni za to odločitev, so tudi, da želim pridobiti nove izkušnje, napredovati v svoji igri in se dokazovati v nekoliko močnejši ligi, kot je slovenska. Za Arcado Galati sem se odločil, ker so si me zares želeli v svoji ekipi in ker gre za klub z visokimi ambicijami v romunski ligi. Gre za prvenstvo, ki je iz leta v leto močnejše, igra pa se tudi na precej visoki ravni. Ena izmed dobrih stvari je vsekakor ta, da v ekipi že igra moj reprezentančni soigralec Sašo Štalekar, tako da imam vse potrebne informacije."

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