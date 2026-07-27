Zakaj je Izrael svoje strateško partnerstvo na Južnem Kavkazu postavil nad simbolično politiko

Izraelski Kneset je ustavil obravnavo resolucije vlade Benjamina Netanjahuja o armenskem genocidu – pobude, ki jo je kritiziral celo armenski predsednik vlade Nikol Pašinjan.

Izraelski parlament, kneset, je ustavil postopek priznanja tako imenovanega armenskega genocida. Gre za resolucijo, ki jo je 26. junija 2026 sprožilo izraelsko zunanje ministrstvo z namenom priznanja armenskega genocida v Osmanskem cesarstvu (Azerbajdžan in Turčija te opredelitve ne sprejemata, Armenija pa priznanja ne zahteva več, op. a.). Za dokončanje postopka bi morala resolucija dobiti podporo kneseta, vendar sta oster odziv iz Bakuja in zadržano stališče samega Erevana ustavila njen napredek.

Kneset je 17. julija, ob koncu prejšnjega tedna, že začel poletni parlamentarni premor in se ne bo ponovno sestal pred parlamentarnimi volitvami, ki so predvidene za 27. oktober 2026. Viri v Bakuju in Jeruzalemu odločitev o preložitvi priznanja povezujejo z nevarnostjo, da bi Izrael škodoval odnosom s svojim strateškim partnerjem Azerbajdžanom, s katerim že vrsto let sodeluje na področjih varnosti, obrambe in energetike. To dodatno krepi položaj Bakuja kot srednje sile in enega ključnih akterjev v regiji.

Azerbajdžansko glavno mesto Baku Foto: Shutterstock

Erevan priznanja genocida ne zahteva več

Azerbajdžansko zunanje ministrstvo je 29. junija obsodilo izraelsko pobudo, politizacijo dogodkov iz leta 1915 označilo za nesprejemljivo ter Jeruzalem pozvalo, naj svojo odločitev ponovno preuči. Resoluciji je nasprotovala tudi Armenija, katere proevropska vlada si prizadeva za spravo z Azerbajdžanom in Turčijo.

"Vzdržati se vključevanja v vprašanje uporabe armenskega genocida kot orožja je v interesu Republike Armenije," je konec junija izjavil Pašinjan. Njegovo stališče je po poročanju RFI potrdil tudi namestnik zunanjega ministra Mnatsakan Safarjan.

Nazadnje je Erevan vprašanje priznanja odprl v odnosih z Izraelom še v času proruskega režima Serža Sargsjana. Novembra 2017 je takratni zunanji minister Edward Nalbandjan izjavil, da Erevan pričakuje priznanje. Trenutna vlada teh zahtev ne podpira več, saj je normalizacija odnosov s sosedami postala del njene poti proti članstvu v Evropski uniji.

Predlogi zakonov o priznanju so bili v Knesetu vloženi že v letih 2018, 2019 in 2021, vendar zaradi stališča vlade niso bili sprejeti. Do danes je armenski genocid priznalo le 32 držav, med njimi tudi Rusija – dolgoletna agresorka proti Ukrajini, Gruziji in Moldaviji.

Predsednik armenske vlade Nikol Pašinjan Foto: Shutterstock

Stališči Bakuja in Ankare

V Bakuju in Ankari so izraelsko potezo – sprejeto devet let po prošnji Erevana – razumeli kot povsem politično in usmerjeno proti predsedniku Erdoganu, kot odgovor na njegovo protiizraelsko retoriko glede vojne v Gazi.

Pobudi so nasprotovali tudi judovske skupnosti v Azerbajdžanu ter del izraelskega političnega establišmenta. Zamir Isajev, glavni rabin sefardske skupnosti v Bakuju, je pozval člane strank Shas in Združeni judaizem Tore ter jih spomnil, da je "Azerbajdžan eden najbližjih in najbolj zvestih prijateljev Izraela". Podoben poziv je Knesetu namenil tudi Shneor Segal, glavni rabin aškenaške skupnosti.

Resolucija je naletela tudi na kritike znotraj Izraela. Efraim Inbar, predsednik Jeruzalemskega inštituta za strategijo in varnost, je poskus obujanja zgodovinskih sporov označil za "otroško in malenkostno napako", usmerjeno proti Turčiji, ki pa škoduje zavezništvu z Bakujem. Nekdanja poslanka Kneseta Elina Bardach-Jalov je opozorila, da priznanje ni v interesu niti samega Erevana, ki se približuje Ankari.

Po poročanju portala Ynet je Baku potezo označil za "prečkanje rdeče črte". Izrael je nato postopek neuradno ustavil. Namestnica zunanjega ministra Tzipi Hotovely je zgolj izjavila, da ministrstvo ne bo zavzelo stališča "zaradi izrazito politične narave" tega vprašanja. Portal Haqqin je sklenil, da je bila pobuda "dejansko pokopana".

Svitlana Kušnir Foto: Osebni arhiv

Kako mirovna diplomacija premaguje politiko konfrontacije

To ni prvič, da je stališče Bakuja vplivalo na odločitve njegovih partnerjev. Leta 2009 je bil odziv Azerbajdžana eden od dejavnikov, ki so upočasnili ratifikacijo züriških protokolov o normalizaciji odnosov med Turčijo in Armenijo. Na zahtevo Bakuja je Ankara njihovo ratifikacijo povezala z rešitvijo konflikta v Karabahu. Turški parlament dokumentov ni ratificiral, leta 2018 pa jih je Erevan razveljavil.

Ankari se še vedno ne mudi z odprtjem meje z Armenijo in čaka na celovit mirovni sporazum po vojni v Karabahu, v kateri je Baku ponovno prevzel nadzor nad ozemlji, ki so jih več kot 30 let zasedali armenski separatisti ob podpori Kremlja.

Proces normalizacije med Bakujem in Erevanom poteka pod posredovanjem Donalda Trumpa. V Ovalni pisarni sta Ilham Alijev in Nikol Pašinjan utrdila proces sprave, ki je postal dejavnik stabilnosti v času putinizacije Gruzije in militarizacije Irana.

Netanjahu mora upoštevati tudi stališče Washingtona, za katerega je sprava med Bakujem in Erevanom ena od prednostnih nalog. Začasna ustavitev priznanja je pokazala, da se Azerbajdžan z mirovno diplomacijo Alijeva vse bolj samozavestno uveljavlja kot srednja sila na Južnem Kavkazu in na Bližnjem vzhodu ter da diplomatskih stališč Bakuja in Erevana pri vprašanjih regionalnega ravnovesja ni več mogoče prezreti.

Svitlana Kušnir je ukrajinska politična analitičarka, politična svetovalka, ekonomska komentatorka, blogerka in vodja komunikacijskih projektov. Magisterij iz javne uprave s poudarkom na državni upravi in ekonomiji je pridobila na Državni univerzi za ekonomijo v Harkovu. V preteklosti je opravljala vodilne funkcije v državnih organih in lokalni samoupravi, ima pa tudi več kot 15 let izkušenj na področju političnega svetovanja, analiz in javnega komuniciranja. Je avtorica številnih prispevkov in redna sogovornica ukrajinskih medijev o politiki, gospodarstvu, javni upravi in družbenih procesih.

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