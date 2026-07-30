Rusija izvedla velik napad na Ukrajino, tudi zahodni del: Poljska dvignila letala, poročajo o žrtvah #vŽivo

Rusija je ponoči izvedla velik napad na Ukrajino z več deset balističnimi in križarskimi raketami ter stotinami brezpilotnih letalnikov. Zadeti so bili Kijev, Lvov, Krivi Rog in Poltavska oblast, eksplozije pa so odmevale tudi na skrajnem zahodu države, več sto kilometrov od bojišča. Po do zdaj objavljenih podatkih je umrlo najmanj osem ljudi, med njimi dva otroka, ranjenih pa je bilo najmanj 30 ljudi. Število žrtev bi se lahko še povečalo, saj reševalci preiskujejo ruševine prizadetih stanovanjskih stavb.

‼️At least 15 people were injured in Russia’s attack on a residential building in Lviv in Ukraine. Search and rescue operations are underway, with people still trapped under the rubble, according to Lviv mayor @AndriySadovyi. pic.twitter.com/F48L8FpeWh — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 30, 2026

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6.36 Rusija izvedla velik napad na Ukrajino

6.36 Rusija izvedla velik napad na Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekaj ur pred začetkom napada opozoril, da Rusija pripravlja nov množičen napad, in pozval prebivalce vseh regij, naj ne ignorirajo opozoril o nevarnosti v zraku.

Do zdaj je bila največja škoda v Krivem Rogu, kjer je ruska balistična raketa Iskander-M zadela hišo, v kateri je živela velika družina. Umrli so dve deklici, stari pet in 12 let, ter štirje odrasli. Osem ljudi je bilo ranjenih, vključno s fantoma, starima šest in 15 let. Reševalci nadaljujejo iskanje ljudi, ujetih pod ruševinami, piše The Guardian.

Dogajanje v Ukrajini je vse grozljivejše. Foto: Reuters

Ena oseba je bila ubita v Poltavski regiji po ruskem napadu na skladišče. Zadet je bil tudi terminal dostavne službe Novaja Pošta v mestu Poltava, vendar tam ni bilo žrtev.

Prve eksplozije v Kijevu je bilo slišati kmalu po 1. uri zjutraj, drugi val napadov pa je sledil okoli 3.50 zjutraj. Ukrajinska državna služba za izredne razmere je sporočila, da je bila v prestolnici ubita vsaj ena oseba in dve ranjeni.

Razbitine sestreljenih raket in brezpilotnih letal so sprožile požare v garažah v okrožju Svjatošinski in na tržnici v okrožju Obolonjski. Na območju Brovari, vzhodno od Kijeva, so bile poškodovane tri hiše, pet ljudi, vključno z otrokom, pa je bilo ranjenih.

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Na tisoče ljudi se je čez noč zateklo na postaje kijevske podzemne železnice. Posnetki prenatrpanih zavetišč v gosto naseljenih območjih mesta so bili objavljeni na družbenih omrežjih.

Kyiv - La Russia ha lanciato decine di missili nella direzione della capitale. La metropolitana è sovraffollata. Anche i rifugi antiaerei sono pieni di persone: molti cittadini sono rimasti in strada e sono in pericolo. pic.twitter.com/qR0vm52iaW — The Kyiv Chronicles (@ChroniclesKiev) July 30, 2026

Več eksplozij je pretreslo tudi Lvov, mesto približno 70 kilometrov od poljske meje. Župan Lvovske regije Maksim Kozicki je povedal, da sta bila zadeta dva večnadstropna stanovanjska bloka. Župan Lvova Andrij Sadovij je povedal, da je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi.

Reševalci in prebivalci odstranjujejo ruševine, saj se bojijo, da bi pod ruševinami lahko bilo pokopanih še več žrtev. O eksplozijah so poročali tudi iz Ivano-Frankivska in okoliške regije ob meji z Romunijo.

Ukrajinske zračne sile so čez noč opozorile na balistične izstrelke, usmerjene v različne dele države. Po vsej Ukrajini je bil razglašen zračni alarm.

Poljska je v odgovor na ruski napad dvignila lovska letala v zrak in aktivirala sisteme zračne obrambe, da bi zaščitila svoj zračni prostor.