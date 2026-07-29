Mladi Slovenci po hudem boju v četrtfinale EP!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je na evropskem prvenstvu v Trentinu po hudem boju z Latvijo prebila v četrtfinale. Danes so izbranci Domna Zevnika v osmini finala latvijske vrstnike premagali s 86:76. V četrtfinalu se bodo pomerili z Izraelci, ki so bili danes s 100:86 boljši od Dancev.

Četrtfinalna tekma med Slovenijo in Latvijo je bila veliko bolj napeta kot kaže končni izid. Še slabih šest minut pred koncem so namreč Latvijci vodili s 70:69, nato pa je selekcija Domna Zevnika ohranila hladne glave in pokazala jeklene živce ter se veselila uvrstitve v četrtfinale.

Stefan Joksimović je bil s 30 točkami prvi strelec tekme, Maks Cimperle je ob 15 točkah zbral še devet skokov, po deset točk sta prispevala Lukas Bojović in Igor Stjepanović. Pvi mož latvijske vrste je bil Roberts Rotcenkovs z 20 točkami in sedmimi skoki.

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

Preberite še: