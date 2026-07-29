Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
29. 7. 2026,
17.25

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let EuroBasket 2026 Domen Zevnik Latvija

Sreda, 29. 7. 2026, 17.25

33 minut

EuroBasket do 18 let

Mladi Slovenci po hudem boju v četrtfinale EP!

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
EuroBasket26: slovenska košarkarska reprezentanca U18 - Latvija | Foto FIBA

Foto: FIBA

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je na evropskem prvenstvu v Trentinu po hudem boju z Latvijo prebila v četrtfinale. Danes so izbranci Domna Zevnika v osmini finala latvijske vrstnike premagali s 86:76. V četrtfinalu se bodo pomerili z Izraelci, ki so bili danes s 100:86 boljši od Dancev.

Četrtfinalna tekma med Slovenijo in Latvijo je bila veliko bolj napeta kot kaže končni izid. Še slabih šest minut pred koncem so namreč Latvijci vodili s 70:69, nato pa je selekcija Domna Zevnika ohranila hladne glave in pokazala jeklene živce ter se veselila uvrstitve v četrtfinale.

Stefan Joksimović je bil s 30 točkami prvi strelec tekme, Maks Cimperle je ob 15 točkah zbral še devet skokov, po deset točk sta prispevala Lukas Bojović in Igor Stjepanović. Pvi mož latvijske vrste je bil Roberts Rotcenkovs z 20 točkami in sedmimi skoki.

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

Preberite še:

EuroBasket26 U18, Slovenija - Bolgarija
Sportal Mladi Slovenci zanesljivo preskočili Bolgare
slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let
Sportal Mladi Slovenci v drugo naleteli na previsoko oviro
slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let, Stefan Joksimović
Sportal Slovenci na krilih Joksimovića do prve zmage
slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let EuroBasket 2026 Domen Zevnik Latvija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.