Sobota, 25. 7. 2026, 20.30
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EuroBasket do 18 let
Slovenci evropsko prvenstvo do 18 let otvorili z zmago
Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je evropsko prvenstvo v Trentinu odprla z zmago proti Litvi. Po napetem obračunu je slavila z rezultatom 83:76.
Ekipi sta v tekmo vstopili precej izenačeno ter prvo četrtino zaključili z le dvema točkama razlike v korist Slovencev. Ti so v nadaljevanju zaigrali še odločneje in si hitro priigrali višjo prednost in tako na glavni odmor odšli s 16 točkami razlike (45:29).
V tretji četrtini so nekoliko popustili, kar so nasprotniki izkoristili. Košarkarji Litve so tretjo četrtino so dobili z izidom 28:16 in zaostanek zmanjšali na vsega štiri točke. Sledila je napeta končnica, v kateri so Slovenci ohranili mirne glave in zadnjo četrtino dobili z 22:19. S tem so zadržali vodstvo ter se veselili zmage z izidom 83:76.
Med Slovenci je izstopal Stefan Joksimović, ki je dosegel 22 točk in 7 skokov. S 17 točkami mu je sledil Igor Stejapnović, 15 točk pa je dodal še Maks Ciperle.
Slovenci se bodo na naslednji tekmi skupinskega dela v nedeljo, 26. julija, ob 13. uri pomerili z Nemčijo. V skupinskem delu jih zatem v ponedeljek čaka še srečanje z Bolgarijo (15.30).
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