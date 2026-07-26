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Avtor:
Š. L.

Nedelja,
26. 7. 2026,
14.57

Osveženo pred

35 minut

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slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let Domen Zevnik EuroBasket 2026 Stefan Joksimović nemška košarkarska reprezentanca

Nedelja, 26. 7. 2026, 14.57

35 minut

EuroBasket do 18 let

Mladi Slovenci v drugo naleteli na previsoko oviro

Avtor:
Š. L.

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slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let | Slovenci so morali priznati premoč Nemčiji. | Foto FIBA

Slovenci so morali priznati premoč Nemčiji.

Foto: FIBA

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na svoji drugi tekmi evropskega prvenstva v Trentinu doživela prvi poraz. Zasedba Domna Zevnika je z 88:98 klonila proti Nemčiji.

Slovenci so v soboto prvenstvo odprli z zmago proti Litvi, v drugem dejanju pa so naleteli na previsoko oviro. Slovenski košarkarji so razen začetnega vodstva zaostajali celotno tekmo, Nemci so prvo četrtino dobili s 26:17, a so se Slovenci do polčasa vrnili v igro (42:45). Nemška izbrana vrsta je tudi v nadaljevanju bežala Sloveniji, a je zasedba Domna Zevnika v končnici ujela priključek. Dobre tri minute pred koncem je trojko za 83:85 zadel Lukas Bojović, 1:47 pred koncem pa je uspešen met za tri za le -1 dosegel Stefan Joksimović (86:87). A zaključek je znova pripadel Nemcem, ki so poskrbeli za delni izid 8:0, na koncu pa so slavili z 98:88.

Joksimović (7/22 met iz igre) je bil z 28 točkami in petimi skoki prvi strelec Slovenije, dve točki manj je dodal Igor Stjepanović. Za Nemce je Fabian Kayser prispeval 27 točk in deset skokov.

 V skupinskem delu Slovence v ponedeljek čaka še srečanje z Bolgarijo (15.30).

Sistem tekmovanja na prvenstvih mlajših kategorij je nekoliko specifičen, saj se bo vseh 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Prva ekipa v skupini C, kjer igra Slovenija, se bo tako v osmini finala pomerila z najslabšo zasedbo skupine D in obratno. V skupini D nastopajo Španija, Italija, Latvija in Estonija.

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

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