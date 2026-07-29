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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
15.08

Osveženo pred

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Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve veleposlaništvo razpis delo Hrvaška Bosna in Hercegovina Izrael Filipini

Sreda, 29. 7. 2026, 15.08

1 ura, 21 minut

Zunanje ministrstvo objavilo interni razpis za več veleposlaniških mest

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve Mladika | Kot ob sklicevanju na vire še poroča portal N1, naj bi septembra sledil tudi velik razpis za 19 vodilnih mest na diplomatskih in konzularnih predstavništvih, ki se bodo izpraznila prihodnje leto. | Foto Melanie Likar

Kot ob sklicevanju na vire še poroča portal N1, naj bi septembra sledil tudi velik razpis za 19 vodilnih mest na diplomatskih in konzularnih predstavništvih, ki se bodo izpraznila prihodnje leto.

Foto: Melanie Likar

Zunanje ministrstvo je objavilo interni razpis za veleposlaniška mesta na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Izraelu in na Filipinih ter za vodjo urada v Ramali in vodjo slovenskega stalnega predstavništva pri Združenih narodih v New Yorku, je danes poročal portal N1.

Razpis za veleposlaniška mesta na Hrvaškem in v Izraelu sledi nedavni dopisni seji, na kateri je vlada razveljavila sklepa o imenovanju Roberta Krmelja za veleposlanika v Tel Avivu in Ksenije Škrilec za veleposlanico v Zagrebu. Skoraj šest mesecev namreč nista dobila soglasja države gostiteljice, po nepisanih diplomatskih pravilih pa so trije meseci skrajni še sprejemljiv rok za podelitev agremana, poroča N1 in dodaja, da je preseganje tega roka mogoče razumeti kot nestrinjanje države gostiteljice z izbiro kandidata.

Za položaj veleposlanika v Sarajevu se je potegoval nekdanji minister za kohezijo Aleksander Jevšek. Ko pa se je znašel med četverico kandidatov za vodje diplomatskih predstavništev, do katerih je imela predsednica republike Nataša Pirc Musar zadržke, je Jevšek od kandidature odstopil.

Pirc Musar je medtem ukaz o imenovanju Smiljane Knez na položaj veleposlanice v Manili podpisala novembra 2024, vendar naj bi se po navedbah virov za N1 Knez v kratkem upokojila.

Zunanje ministrstvo je objavilo tudi interni razpis za vodjo slovenskega stalnega predstavništva pri ZN v New Yorku in vodjo urada v Ramali.

Žbogar odstopil iz osebnih razlogov

Dosedanji vodja stalnega predstavništva Slovenije pri ZN Samuel Žbogar je namreč podal odstop s položaja iz osebnih razlogov, vlada pa je na dopisni seji prejšnji teden določila predlog, da se ga odpokliče z 31. avgustom.

Novega vodjo urada v Palestini medtem zunanje ministrstvo išče že dlje časa, razpis za to mesto pa je bil že večkrat objavljen. Po smrti Vojka Kuzme pred desetimi meseci ima Slovenija v Ramali zgolj začasne diplomatske predstavnike.

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