Belgijskemu reprezentančnemu vezistu Amadouju Onani, nogometašu angleške Aston Ville, so v zasebni bolnišnici v Lyonu operirali pretrgane prednje križne vezi desnega kolena. Po informacijah iz zdravstvenih virov bo z igrišč odsoten približno devet mesecev.

Štiriindvajsetletni Amadou Onana, ki je igral tudi za Hamburg (2020-2021), Lille (2021-2022) in Everton (2022-2024), bo rehabilitacijo opravljal pod nadzorom zdravstvene službe svojega kluba.

Onana je za belgijsko reprezentanco doslej zbral 33 nastopov in dosegel en zadetek. Z Romelujem Lukakujem, Thomasom Meunierjem, Kevinom De Bruynejem in Thibautom Courtoisom je nosilec igre reprezentančne igre.

Poškodoval v osmini finala svetovnega prvenstva v Seattlu na tekmi z ZDA, ko je moral že po dvajsetih minutah zapustiti zelenico, na koncu pa so je Belgija s 4:1 vseeno premagala Združene države Amerike.

Belgijski selektor Rudi Garcia je takrat izrazil bojazen, da gre za "resno poškodbo".