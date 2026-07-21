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Avtor:
STA

Torek,
21. 7. 2026,
15.30

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek
Amadou Onana Aston Villa Belgijska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026

Torek, 21. 7. 2026, 15.30

54 minut

Vezist Belgije in Aston Ville

Amadou Onana po operaciji devet mesecev brez nogometa

Avtor:
STA

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Amadou Onana | Amadou Onana se je poškodoval na minulem svetovnem prvenstvu. | Foto Guliverimage

Amadou Onana se je poškodoval na minulem svetovnem prvenstvu.

Foto: Guliverimage

Belgijskemu reprezentančnemu vezistu Amadouju Onani, nogometašu angleške Aston Ville, so v zasebni bolnišnici v Lyonu operirali pretrgane prednje križne vezi desnega kolena. Po informacijah iz zdravstvenih virov bo z igrišč odsoten približno devet mesecev.

Štiriindvajsetletni Amadou Onana, ki je igral tudi za Hamburg (2020-2021), Lille (2021-2022) in Everton (2022-2024), bo rehabilitacijo opravljal pod nadzorom zdravstvene službe svojega kluba.

Onana je za belgijsko reprezentanco doslej zbral 33 nastopov in dosegel en zadetek. Z Romelujem Lukakujem, Thomasom Meunierjem, Kevinom De Bruynejem in Thibautom Courtoisom je nosilec igre reprezentančne igre.

Poškodoval v osmini finala svetovnega prvenstva v Seattlu na tekmi z ZDA, ko je moral že po dvajsetih minutah zapustiti zelenico, na koncu pa so je Belgija s 4:1 vseeno premagala Združene države Amerike.

Belgijski selektor Rudi Garcia je takrat izrazil bojazen, da gre za "resno poškodbo".

Amadou Onana Aston Villa Belgijska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026
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