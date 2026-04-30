Avtorji:
R. P., Ž. L.

Četrtek,
30. 4. 2026,
23.09

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Freiburg Braga Nottingham Forest Aston Villa UEFA Liga Europa Liga Europa

Liga Europa, polfinale (prvi tekmi)

Presenečenje na angleškem spopadu, Nemci padli v izdihljajih srečanja

Chris Wood | Novozelandec Chris Wood je popeljal Nottingham Forest v vodstvo proti Aston Villi. | Foto Reuters

Po prvih polfinalnih tekmah lige Europa sta bližje preboju v finale Nottingham Forest in Braga. Prvi je doma v angleškem spopadu premagal Aston Villo z 1:0, drugi pa je bil v razburljivem srečanju, odločenem šele v sodnikovem podaljšku, boljši od Freiburga (2:1). Finale bo prihodnji mesec v Istanbulu, naslov zmagovalca evropske lige pa prinaša nastop v ligi prvakov v sezoni 2026/27.

Po treh naslovih s Sevillo in enim z Villarrealom poskuša Unai Emery evropsko čarovnijo ponoviti še z Aston Villo. "Vem, kako težko je osvojiti lovoriko v Evropi. To tekmovanje je zelo pomembno za nas, tudi meni osebno je v trenerski karieri dalo ogromno. Zdaj želim to izkusiti še z igralci in navijači tukaj," je pred polfinalno tekmo v Nottinghamu dejal 54-letni Bask.

Po srečanju ni mogel biti najbolj zadovoljen. Klub iz Birminghama je ostal praznih rok. Nottingham Forest je svoj prvi evropski polfinale po 42 letih opravil po željah in potrdil dobro formo v zadnjem času. Neporažen je že devet tekem v vseh tekmovanjih, tokrat pa je proti favoritu iz Birminghama zmagal z 1:0. Mož odločitve je bil izkušeni Novozelandec Chris Wood, ki je v 71. minuti unovčil enajstmetrovko.

Navijači Nottinghama po zmagi nad Aston Villo. | Foto: Reuters

Kljub porazu ima Villa, ki je bila enakovreden tekmec, še možnost za preboj v finale, kar bi bil poseben dosežek tudi za trenerja Emeryja. Ta je namreč napredoval v vseh svojih prejšnjih polfinalnih evropske lige, le v sezoni 2023/24 je že z Aston Villo obstal v polfinalu konferenčne lige.

Najstarejši navijači Aston Ville se spomnijo velikega evropskega podviga iz leta 1982 in slavja v evropskem pokalu, predhodniku lige prvakov. Podobno pa velja tudi za nocojšnje nasprotnike; tudi Nottingham Forest je že okusil največjo evropsko slavo, v omenjenem tekmovanju je slavil dvakrat (1979, 1980).

Braga do zmage v sodnikovem podaljšku

Precej manj tovrstnih izkušenj imata ekipi v drugem polfinalnem paru. Portugalska Braga je pred 15 leti sicer že zaigrala v finalu lige Europa, a tam morala priznati premoč rojakom iz Porta. Na drugi strani Freiburg pred letošnjo sezono v evropskih tekmovanjih še nikoli ni presegel meje osmine finala.

Braga in Freiburg se merita na znamenitem stadionu Municipal v Bragi. | Foto: Reuters

Braga je prvi del naloge končala po svojih željah. Nemškega predstavnika, ki igra svoj prvi polfinale, so ugnali predvsem po zaslugi boljšega drugega polčasa. V prvem so sicer povedli v osmi minuti, ko je zadel Demir Ege Tiknaz, izenačil je Vincenzo Grifo v 16., zmagoviti gol pa je v 92. minuti prispeval Mario Dorgeles. Tako je zmaga na znamenitem stadionu Municipal, na katerem je pred leti v evropski ligi gostoval tudi Maribor, ostala doma.

Braga je na dobri poti, da si zagotovi drugi evropski finale v klubski zgodovini. | Foto: Reuters

Liga Europa, polfinale (prvi tekmi):

Četrtek, 30. april:

Lestvica po ligaškem delu:

